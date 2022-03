‘Exhibió pandemia lucro y canibalismo’

Chihuahua.- A dos años del inicio de la pandemia ocasionada por el SARS-CoV-2 en el estado, los chihuahuenses en su mayoría han estado cerca de la enfermedad a través de hermanos, padres, hijos, amigos o conocidos que han contraído el virus con consecuencias en algunas ocasiones fatales.

Sin embargo, a pesar de la estela, no solo de dolor y muerte, sino de afectaciones económicas, sociales y emocionales que la pandemia ha dejado, el aprendizaje -dicen los expertos- ha sido poco ya que, si en este momento llegara un rebrote, encontraría al sistema de salud desprevenido igual que al principio, pero también a una sociedad que no ha entendido del todo la magnitud del problema y la importancia de la prevención.

La epidemia, señala el doctor Jesús Lozano, vicepresidente del Colegio de Médicos de Chihuahua, sacó lo mejor y lo peor de las personas. La verdadera naturaleza de cada uno afloró con muestras de verdadero canibalismo en algunos casos y rubros específicos de donde surgieron nuevos millonarios. El sistema de salud por su parte -indica- sigue anquilosado y deficiente.

“Creo que en resumen la pandemia nos enseñó que tenemos un sistema de salud muy deficiente, también que nuestros proveedores se aprovecharon de la economía, que somos carniceros, caníbales, que nos comemos entre nosotros mismos porque no hubo una empatía de toda la gente para tratar de apoyar. Fueron muy pocas las personas que apoyaron sin esperar nada a cambio, gente que siempre puso su granito de arena a pesar de que no iban a ganar nada. Nos enseñó que debemos ser más colaborativos, ayudarnos, apoyarnos, que la prevención a nivel de logística, surtimiento y capacidad de respuesta es pobre y que, a lo mejor, en estos dos años ya deberíamos haber lanzado un proyecto o un plan para que no sucediera de nuevo. Si viniera un resurgimiento o un rebrote de la pandemia nos volvería a dar una lección porque no estamos preparados a pesar de todo, nos agarraría como al principio. Aprendimos muy poco en cuestión de prevención, mucho respecto a la enfermedad cómo se movía, que patologías presentaba, complicaciones, etc. pero no estamos previniendo eso. Nos quedamos parados”.

Lozano agrega que tras cientos de casos Covid y la permanencia de la enfermedad, llegó un momento en que esta se volvió una “costumbre” que deshumanizó a la sociedad en diferentes aspectos, incluido el gremio médico.

“No nos importó que iba a pasar después, nos acostumbrados a la enfermedad y nos quedamos en medio. Estábamos tan impuestos a recibir pacientes y lo más grave es que llegó un momento en que se hacía tan simple decir: es Covid lo más probable es que se muera. Nos deshumanizó mucho. Había quien veía como “apestado” al paciente Covid y eso no está bien. Quienes estábamos atendiendo la situación, nos llegaba el paciente y te hacías pedazos por tratar de mejorarlo, luego salía y en la sociedad lo rechazaban como si fuese la peste bubónica, nos remontamos a la antigüedad. Además, está la gente que se aprovechó de la pandemia, surgieron nuevos millonarios en cuestión de medicamentos, atención, médicos incluso. Se lucró sin pensar que algún día le puede tocar a uno. La enseñanza fue muy pobre aun a pesar de haber visto tantos muertos no nos cayó el veinte, así lo digo porque la gente sigue sin entender la gravedad del problema. Todavía hay quien cree que vacunarse no es bueno, incluso algunos médicos y eso no debería suceder. La pandemia sacó la naturaleza del ser humano y nos enseñó nuestra ignorancia en los aspectos de salud, cuidados, empatía, honestidad, todo ese tipo de cosas”.

Tras 24 meses del primer caso en Chihuahua, miles de personas contagiadas, algunas recuperadas y otras tantas fallecidas, la realidad es que aún no hay un tratamiento específico contra la enfermedad por lo que, según Lozano, la vacuna y las medidas preventivas son hasta ahora la mejor respuesta.

“Ahorita podríamos someter a un paciente a muchos tratamientos, pero la verdad a pesar de todo no tenemos una resolución para el Covid, la resolución mayor es la vacunación y la prevención. Si no prevenimos, cuidamos y hacemos, vamos a tener problemas. La inmunidad de rebaño es buena cuando tienes defensas; pero cuando estás enfermo o enfrentas una condición que tiende a disminuir la inmunidad, no te puedes defender y la vacuna es la que favorece realmente esto de tener defensas”.

-Después de 4 olas de contagios no hay tratamiento específico para la enfermedad

-El COVID sigue siendo letal

-No se descarta una 5ª ola

Lozano explica que después de cuatro olas, es cierto que ha disminuido la cantidad de pacientes, pero la gravedad de los enfermos ha sido alta. La enfermedad sigue siendo letal.

“El progreso ha sido muy pobre, aunque los pasos han sido gigantes para una enfermedad que no se conocía, sin embargo, no tenemos -contrario a lo que ocurrió con la influenza- un tratamiento que solucione el problema. En el caso del Covid, el problema es que cura uno al paciente de una cosa y se enferma de otra, tiene múltiples complicaciones y las secuelas que a largo plazo puede generar como son: trastornos de memoria, problemas cardiacos, respiratorios, gastrointestinales, que el paciente quizá no tenía. Es cierto que se han generado manejos medicamentosos, pero no un tratamiento específico que permita que el Covid se solucione. La vacuna ha sido hasta este momento el mejor instrumento porque ha disminuido el embate tremendo que tenía el coronavirus”.

En este contexto, destaca la importancia de la prevención, promoción de la salud, vigilancia de los pacientes, el cuidado de los brotes ya que, si bien se ha enfrentado a las variantes delta y ómicron, una combinación de ambas podría tener repercusiones fatales.

En cuanto a la reinfección de los pacientes que superaron la enfermedad, y la posibilidad de que pudiera variar el resultado, el médico explica que eso dependerá en gran medida de las comorbilidades existentes, así como de si está vacunado o no.

“Depende mucho de la inmunidad del paciente, si este tiene cáncer, trastornos crónico degenerativos, algún síndrome metabólico. La mayoría que está vacunado responde muy bien a la enfermedad. A lo mejor tienen la infección y se complican un poquito, pero la respuesta al final es mucho mejor. Es una cosa que hemos visto a través del tiempo, las vacunas nos han permitido tener más tiempo e ir sobre el paciente y atenderlo. La gravedad de la enfermedad se manifiesta cuando el paciente está inmunocomprometido”.

Actualmente, y encontrándose el estado en semáforo verde, la cantidad de pacientes ha disminuido, aunque esto no significa que la pandemia haya terminado y se pueda bajar la guardia, por el contrario, es el momento donde la prevención y las medidas de higiene toman mayor relevancia.

“Siguen llegando pacientes. Sí hay una disminución importante. El semáforo verde es un buen aliciente para todas las áreas, pero aquí es donde la situación debe encaminarse a la precaución, evitar aglomeraciones, la gente no está cuidando de nuevo la sana distancia. Si queremos que esto se mantenga en verde tenemos que cuidarnos. La gente debe poner de su parte, utilizar el cubrebocas, lavarse las manos, las medidas que ya conocemos. No podemos descartar una 5ª ola porque ya lo estamos viendo en otros países. La prevención nos ayudaría a evitarla. En este momento verde estamos obligados a prevenir, significa apertura, cierto, pero también que hay que tener cuidado”, enfatiza.

En el segundo aniversario del inicio de la pandemia en la ciudad de Chihuahua, el galeno recuerda que el primer caso registrado en la capital fue una señora proveniente de Namiquipa, quien contrajo la enfermedad después de una visita de familiares que llegaron del extranjero. Ella, logró salir adelante. Los hospitales, dice, fueron sorprendidos en medio de las carencias, mismas que persisten.

“El hospital Central fue azotado por la pandemia en aspectos que eran muy importantes como la falta de equipamiento. Esa pobreza nos mostró que éramos muy débiles en cuanto a salud y lo sigue mostrando a estas alturas del partido. A dos años de la pandemia el entendimiento de esta fue muy pobre porque el equipamiento sigue siendo deficiente, pobre, malo. Tenemos que ser mucho más previsores. Ahorita no tiene caso que tengamos 25 unidades hospitalarias gigantes porque se van a llenar, lo importante es hacer promoción de la salud que permita que la gente se cuide antes de que sucedan las cosas. En algunos estados están empezando a liberar el uso del cubrebocas, pero ya deberíamos haber aprendido que no podemos tener confianza en nada, deberíamos estar visualizando cómo están nuestras áreas hospitalarias, en qué condiciones, contar con áreas específicas para las patologías respiratorias, pabellones de enfermedades infecto-contagiosas y no se está haciendo”.

________________

El recuento de los daños: casi 10 mil muertos

*Según el reporte oficial de la Secretaría de Salud de Chihuahua, hasta el 16 de marzo de 2022 se registró un acumulado de 141 mil 213 casos confirmados

*124 mil 872 recuperados, 102 mil 009 descartados y mil 680 casos sospechosos.

*Las personas que han perdido la vida por COVID-19 suman 9 mil 938

*Chihuahua se posiciona en el lugar 16 de casos activos a nivel nacional, con una tasa de incidencia de los últimos 14 días, de 10.2 casos activos por cada 100 mil habitantes.

*El 21 de marzo se cumplirán dos años del primer caso positivo a Covid-19 en la ciudad de Chihuahua

*La primera defunción en la ciudad se reportó el 12 de abril de 2020, cuando se tenían contabilizados apenas catorce contagios.

*Los primeros casos registrados por dispersión comunitaria, es decir, cuando el virus ya se transmitía a nivel local se dieron a conocer el día 8 de abril del 2020, en aquel entonces apenas había ocho casos positivos y ninguna defunción.

*Apenas tres semanas después del primer contagio se registró la primera defunción en la ciudad.

*El 23 de marzo del 2020, a nivel federal se anunció el inicio de lo que se denominó la jornada nacional de sana distancia

*Al término de dicha jornada, el 30 de mayo de 2020, a partir del primero de junio inició el esquema de semaforización.

*La semaforización permitió la apertura de algunos giros comerciales y laborales de manera parcial

*Las restricciones a los diversos giros comerciales provocaron una crisis económica de la que aún no se sale por completo.

*Octubre y Noviembre de 2020 han sido los meses más críticos de la pandemia.