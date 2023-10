Exhorta arzobispo a respetar a los semejantes

El arzobispo de Chihuahua, Constancio Miranda Weckmann, ofició ayer la homilía dominical en la Catedral capitalina, donde exhortó a los fieles católicos a siempre respetar a los semejantes, porqué es así como se le da a Dios, lo que es suyo, el amor y respeto.

“No vayamos contra nuestros hermanos, respetémonos, cuidémonos, como son imagen y semejanza del Señor”, manifestó el obispo durante su sermón.

Además, hizo un llamado por el Día Mundial de las Misiones, en el que pidió a todos ser misioneros de la Palabra de Dios para la conversión de todos aquellos que requieren del apoyo espiritual y hambrientos de las enseñanzas de Jesucristo.

Esto, lo basó en el evangelio según San Mateo, el cual, dice textualmente lo siguiente: “En aquel tiempo, se retiraron los fariseos y llegaron a un acuerdo para comprometer a Jesús con una pregunta. Le enviaron unos discípulos, con unos partidarios de Herodes, y le dijeron: Maestro, sabemos que eres sincero y que enseñas el camino de Dios conforme a la verdad; sin que te importe nadie, porque no miras lo que la gente sea. Dinos, pues, qué opinas: ¿Es lícito pagar impuesto al César o no? Comprendiendo su mala voluntad, les dijo Jesús: Hipócritas, ¿por qué me tentáis? Enseñadme la moneda del impuesto.

Le presentaron un denario. Él les preguntó: ¿De quién son esta cara y esta inscripción? Le respondieron: Del César.

Entonces les replicó: Pues pagadle al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios”.

