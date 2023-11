Exhorta regidora del PRI a evitar riesgos en el edificio Eloy S. Vallina

La regidora del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Ana Lilia Orozco Ortiz, solicitó al presidente municipal de Chihuahua, Marco Antonio Bonilla Mendoza, se atiendan con urgencia especificaciones detectadas contra contingencias en el edificio Eloy S. Vallina.

Explicó que en su calidad de presidente de la Comisión de Trabajo y Previsión Social, hace dos años acompañó a inspectores de la Coordinación Municipal de Protección Civil en un recorrido por cada una de sus instalaciones y los expertos dictaminaron que el inmueble requería se atendieran las medidas básicas de seguridad laboral.

Dijo que han sido constantes las reuniones que desarrollan las unidades internas de Protección Civil donde están representados cada uno de los siete pisos, sin embargo la preocupación de quienes “nos encontramos en este edificio, es que las recomendaciones no se han atendido y no queremos que en un futuro tengamos incidentes que lesionen nuestra integridad física y la salud. Como regidora de este Ayuntamiento, es mi deber observar e informar de las deficiencias de la administración, por lo que en atención a lo expuesto, me permito solicitar se gire la instrucción al área correspondiente a efecto de que se dé pronta atención a las observaciones de protección civil”, manifestó la edila priista.

Mencionó que hace dos años se redactó un acta circunstanciada por el inspector comisionado e inmediatamente se hizo un informe pormenorizado a la Oficialía Mayor, con la finalidad de que se tomaran las medidas pertinentes y en lo conducente se realizara la compra del equipo necesario para los siete niveles del edificio y el sótano.