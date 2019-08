Exhortan a usar módulos contra la violencia familiar

Chihuahua.- La Dirección de Seguridad Pública Municipal (DSPM) exhorta a las personas que se encuentren en una situación de vulnerabilidad derivada de algún tipo de violencia a acercarse a alguno de los cuatro módulos de la Unidad de Atención a la Violencia Familiar (UAVI), con el fin de evitar que el nivel escale a situaciones de mayor agresividad, así como para procurar la búsqueda de soluciones permanentes para tratar de erradicarla.

La subdirectora de Atención a la Violencia Familiar y de Género, Liliana Herrera, manifestó que el principal tipo de violencia atendida por el personal de las UAVI's es de tipo psicológica, seguida de la económica, física, patrimonial y finalmente, sexual. Asimismo, en la mayoría de los casos las víctimas son mujeres y los principales generadores de violencia suelen ser la pareja y ex pareja.

En ese sentido, la funcionaria hizo un llamado a quienes pasan por situaciones de violencia o saben de alguien que la padece, para acudir a los módulos de la Unidad de Atención a la Violencia Intrafamiliar y frenar a tiempo situaciones que pueden derivar incluso en tragedias, de no atenderse oportunamente, además de que la violencia está tipificada como delito en el Código Penal del Estado de Chihuahua y puede ser castigada con cárcel.

Conscientes de que la violencia genera consecuencias en los integrantes de la familia, en las víctimas y en la sociedad si no se atiende a tiempo, en los módulos UAVI se brinda asesoría gratuita jurídica, apoyo sicológico y de trabajo social y cuenta con agentes de policía especializados del Escuadrón Rosa.

Las Unidades de Atención a la Violencia Familiar están ubicadas en las comandancias Norte, Sur, Riberas y Jardines de Oriente, en las siguientes direcciones:

Comandancia Norte, avenida Homero #500

Comandancia Sur, avenida Pacheco #8800

Módulo Riberas de Sacramento, Río Colorado y Río Danubio

Estación Dual de Jardines de Oriente, Parque España y avenida Quinta Real.

Además se puede solicitar información en los teléfonos 442 73 00, extensión 3101. Igualmente, se recomienda bajar al celular la aplicación MIA a través del enlace Iphone: http://bit.ly/IosMIA Android: http://bit.ly/AndroidMIA