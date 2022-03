Exige Fernando Mares ‘piso parejo’ en elección de Canaco

Chihuahua.- El empresario Fernando Mares Delgado, quien busca presidir el consejo directivo en compañía de decenas de comerciantes, se presentó ayer en la sede de la Canaco, para exigir un “piso parejo” en el proceso de elección del nuevo consejo directivo, y denunciar un bloqueo sistemático a su proyecto a través del encarecimiento de las tarifas de afiliación.

Durante la manifestación y rueda de prensa iniciada en el lobby de la Cámara de Comercio se presentó el vicepresidente de Secciones Especializadas, Humberto Ortega para interpelar el decir de Mares Delgado, e incluso, llego a un intercambio de manotazos con Ramón Serna, uno de los acompañantes del empresario, justo cuando se le indicaba que no tenía nada que hacer ahí.

Fernando Mares denunció que luego de que iniciaron acciones de inscripción de comerciantes, prestadores de servicios y turismo a la Canaco con la idea de sumar al menos mil votos que respaldaran su proyecto, el consejo actual empezó a incrementar las cuotas de afiliación, las cuales de estar en mil y mil 500 pesos, aumentaron a tres mil 500 como mínimo y hasta 10 mil pesos, una acción que esta fuera de orden cuando se está en pandemia y una crisis económica.

Observó que, aun así, quienes insistían en su afiliación, se les daba largas en el proceso y había quien tenía ya hasta 15 días en espera.

Cuando el aspirante acusó de que tampoco se le dio permiso de llegar a los miembros de las secciones especializadas para exponerles su plan de trabajo, fue cuando Humberto Ortega a voz alzada pidió su derecho de réplica ante los simpatizantes y representantes de los medios de comunicación.

La intervención no solicitada del vicepresidente de Secciones Especializadas causó la reacción inmediata de uno de los allegados a Fernando Mares, el licenciado Ramón Serna, quien se apresuró hasta donde estaba el miembro del consejo actual y le dijo que no tenía nada que hacer ahí, que no era su rueda de prensa.

Como le levantó la mano hasta el pecho y le toco, el vicepresidente se indignó y le grito que no lo tocara y le aventó el brazo; Serna volvió a señalarlo al aire y se repitió la escena.

Fue entonces cuando Fernando Mares y otros simpatizantes le pidieron a Ramón Serna que no cayera en la provocación y se le dio la voz a Humberto Ortega.

Dijo que nunca se le había solicitado oficialmente hablar con los miembros de las secciones especializadas, a lo cual Fernando Mares acepto tal cosa y dijo que no lo había hecho porque oficialmente no estaba registrado como candidato, sin embargo, enfatizó que eso sí se le permitió a su competidor Omar Armendáriz, sin cumplir con protocolo alguno.

Simpatizantes de Mares Delgado añadieron que él, desde su posición como titular de Secciones Especializadas promocionaba a Armendáriz entre los asociados.

Humberto Ortega dijo que el vicepresidente sí había tenido un par de encuentros con miembros de secciones especializadas.

Al momento, hubo simpatizantes de Mares Delgado que le acusaron de que en esos eventos se les afirmó a los asistentes que no había otro candidato.

También se le cuestionó el por qué del aumento de las tarifas, pero dijo que eso no lo sabía y correspondía al presidente.

Mares Delgado dijo que requerían estar en la Canaco para ver si a ellos les negaban la inscripción de nuevos socios, y por la puerta de atrás se le permitía dar de alta a otros simpatizantes de la otra planilla.

A pregunta expresa, Fernando Mares lamentó que sólo unas 400 personas de los seis mil 500 asociados elijan al nuevo consejo año con año, eso debido a que el proceso se hace de manera cerrada y con tiempos limitados, cuando debería de darse en un marco democrático, abierto.

A su vez, el director de Canaco, Julio Chávez, dijo que luego de casi tres años de mantener las tarifas de afiliación y ante la reactivación económica se optó por “encenderlas” de nuevo.

Aseguró que para los que tenían años de socios, se les respetó la cuota y sólo aumentó para nuevos socios y van desde 3 mil 500 hasta 10 mil pesos y la tarifa máxima es para los grandes corporativos.

Señaló que era importante actualizar ya las cuotas, debido a que mucha de la operación de la Cámara depende de esos ingresos.

Finalmente, informó que Edibray Gómez, presidente de Canaco estaba fuera del país y regresaría hasta el próximo viernes por la noche.