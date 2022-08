Exige iglesia a autoridades que cumplan en erradicar la violencia

Chihuahua, Chih.- El obispo de la Tarahumara, Juan Manuel González Sandoval, envió una carta hacia la comunidad y principalmente a las autoridades, donde se exige el cumplimiento de la justicia y comprometerse a erradicar la violencia que se ha vivido en la entidad, principalmente en la Sierra, donde abunda el crimen con total impunidad.

“Contribuyendo a hacer una sociedad mejor donde reine o impere la justicia, la paz, la ayuda mutua, la comunión y sobre todo la responsabilidad, una responsabilidad social, porque como el dicho: Cuando le va bien a uno le va bien a todos. Pero tenemos que descartar toda clase de egoísmo, de envidia, de codicia, que como plaga se mete hasta en lo más profundo de los corazones y hace que todo se corrompa o que se eche a perder. Hoy, más que nunca necesitamos gente de buena voluntad que se sume desde los más altos puestos hasta el más insignificante, políticamente hablando, de los ciudadanos, para que nuestra sociedad salga de los baches en que ha caído, en la pobreza, la corrupción, la emigración, la impunidad, la indiferencia; en pocas palabras, la falta de preocupación por el otro que también es mi hermano, que también es ciudadano, que también es mexicano. No dejemos de pedir por nuestras autoridades legítimas para que Dios les de sabiduría y el discernimiento necesario para ver de qué manera pueden cumplir con el gran cargo que se les ha confiado.

A las buenas autoridades alentarlas y decirles que estamos con ellos dispuestos a cumplir con aquello que sume y contribuya a un bienestar social, y aquellos que por algún interés particular no están cumpliendo como es debidamente el encargo que se les ha hecho, los invitamos a que reflexionen, asuman la gran responsabilidad que tienen, que a fin de cuentas, no solamente les beneficiará a ellos, sino que beneficiará a toda la sociedad en general, que es quien con esperanza e ilusión, confió en que se les daba ese puesto para servir y ayudar a un buen desarrollo social.

También hoy, en este domingo, hemos querido y queremos promover la oración por toda aquella gente que llamamos victimarios y que de muchas otras formas se les nombra. Que directa o indirectamente son fruto de una sociedad descompuesta porque no se hicieron de la noche a la mañana, también son hijos de una familia, quizás de una familia disfuncional pero que al fin de cuentas, miembros de un mundo en que poco a poco han ido quitando a Dios de sus propias vidas y esto los ha inclinado o llevado al camino que no es correcto, ya que a veces la tentación es mucha, sobre todo en lo que se trata la ambición de los bienes materiales y de ciertos placeres desordenados que la vida ofrece, creyendo que el dinero, el placer y el poder, se va a obtener la auténtica felicidad y se va a tener aquello que se necesita para dominar y someter a los demás en el propio capricho de los intereses personales, por ello es necesario pedir no auténtica y clara conversación del corazón, queremos que se acuerden a lo que Nuestro Señor Jesucristo nos pida todos: traten a los demás como quieran que los traten… Con la misma medida que midas serás medido… Ámense los unos a los otros como yo los he amado….

Comprendemos entendemos que nuestra sociedad muchas cosas no han funcionado como debería, pero nunca es tarde para comenzar a arreglar lo que no funciona, aprender de los errores del pasado, a buscar la residencia hacia las pruebas tan difíciles por las que hemos tenido que pasar, y sobretodo lo más importante, volver a Dios a su palabra, oración, a sus sacramento, y sobre todo a la preocupación por un hermano caído, por aquel que necesita de nuestra ayuda, ya sea porque ha caído en algún vicio o porqué las circunstancias de la vida lo han llevado a caminar en la pobreza, el desaliento, la enfermedad o desgraciadamente, en ambientes muy críticos donde su corazón se ha corrompido.

Nuestro señor nos dice: no he venido a llamar a los justos sino a los pecadores, por lo tanto, todos como iglesia estamos llamados a pedir por la conversión de aquellos que se han alejado del camino de Dios y seguramente dentro de su corazón quieren volver a él. Porque como San Agustín dice: su corazón está inquieto hasta que no descansen en él.

Quizá desde un grito sórdido, callado, pero que nace de lo más profundo del corazón, les decimos que son nuestros hermanos y queremos que se reintegre al trabajo honesto y sobretodo y lo más importante, a la promoción de la vida, así como ustedes quieren y buscan la felicidad, todos la buscamos y la queremos, pero ambos sabemos que es necesario poner los medios para que la hagan posible, aquellos medios legítimos de los que nos habla el evangelio de los que nos habla del sentido común.

Basta de resentimientos, odios, deseos de venganza, basta de querer resolver los problemas por la fuerza, hablando se entiende la gente, el diálogo social es muy importante, algo que tenemos que hacer y que alguien tiene que comenzar, apelamos a su fe, a su buena voluntad para experimentar un cambio desde lo más íntimo de su corazón, se reintegren a nuestra sociedad en un trabajo honesto, productivo que contribuya a una paz social que le dé sentido y fuerza a nuestras vidas. Una paz que consuele y ayude a los que han sufrido o hemos sido víctimas de la violencia, Dios nos ayude a todos a buscar y encontrar los caminos adecuados para lograr esa paz que tanto deseamos.

Que la santísima virgen de Guadalupe, quien quiere la felicidad y la unidad de todos sus hijos, nos ayude con sus flores y canto, que no son otra cosa más que la súplica de intercesión para que en México tenga la unidad y la paz que su hijo Jesucristo: el verdadero dios por quien se vive, quiere para nuestra nación”, explica textualmente en la carta.