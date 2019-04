Exige la IP terminar obras del aeropuerto

Chihuahua.- La Federación de Cámaras de Comercio, Servicios y Turismo demandó ayer la conclusión de las obras de remodelación del Aeropuerto Internacional de Chihuahua “General Roberto Fierro”, que tiene ya tiene seis meses de retraso respecto al compromiso público que hizo el Grupo Aeroportuario del Centro Norte (OMA). Carlos Fierro Portillo, presidente de Fecanaco planteó que se requiere de mejores instalaciones y servicios, toda vez que para los visitantes de negocios, es la primera infraestructura que ven de la localidad y, en las condiciones actuales, no se llevan una buena impresión.

No descartó que los concesionarios hayan bajado el ritmo de las obras desalentados por la cancelación que se tuvo del nuevo aeropuerto internacional de la Ciudad de México, con el cual se esperaba una saturación de los servicios aéreos en todo el país, y para lo cual, se estaba preparando a Chihuahua.

Sin embargo, ante la baja que tuvo la expectativa que se tenia de demanda de servicios, OMA dejó de ver como prioritaria la ampliación.

El presidente de Fecanaco dijo que no descarta también los problemas internos de falta de pago entre la constructora y la concesionaria del aeropuerto, como causa del atraso de la obra y que no se dé la prioridad que tenia la ampliación. Finalmente dijo que al parecer es poco lo que falta para terminar la ampliación, por lo que no percibe una razón para que no se concluya a la brevedad.

Han pasado dos años y cuatro meses desde que se iniciaron las obras, en las cuales incluso hubo una manifestación de parte de los trabajadores que exigían el pago de salarios por parte del grupo Aldesa, empresa española que ganó.

Los obreros informaron en aquel tiempo que se cumplía en tiempo y forma con la construcción; sin embargo, los pagos de varios meses no se reflejaban.

Actualmente, quienes han denunciado el “tortuguismo” en las obras son los propios usuarios de la terminal aérea, ya que tienen que soportar largos lapsos en un lugar en obra negra, plafones abiertos que dejan ver el cableado, así como el polvo que provocan los trabajos de los obreros y hasta alimañas que se desprenden del techo.