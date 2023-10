Exige PAN disculpa pública de Morena

Francisco López/El Diario Francisco López/El Diario

Chihuahua, Chih.- La fracción panusta en el Congreso del Estado ofreció un espacio de atención a medios para exigir una disculpa pública por parte de la fracción de Morena.

Lo anterior, luego de la suspensión de la sesión de este martes en el pleno, derivado de lo que consideraron insultos de la diputada morenista María Antonieta Pérez hacia la panista Marisela Terrezas.

"No vamos a tolerar insultos, no vamos a permitir burlas, no vamos a tolerar un discurso constante donde su doble moralidad se exhiba", externó Alfredo Chávez, coordinador de la fracción panista.

La diputada María Antonieta Pérez acuso a Terrazas Muñoz de presentar un 'discurso monótono, aburrido y plano' durante una discusión por el tema migrante.

También informaron que analizarán presentar una denuncia por violencia política de género.

Chávez Madrid aseguró que la actitud de la diputada de Morena obedece al enojo por haber sido expulsada de Acción Nacional.