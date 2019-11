Exige Retén Ciudadano pago máximo de 424 pesos por revalidación vehicular

Chihuahua.- Integrantes de Retén Ciudadano acudieron a una reunión informativa con los diputados que integran la Comisión de Programación, Presupuesto y Hacienda Pública, esto con la intención de solicitarles de nueva cuenta su intervención para lograr que para el siguiente año se autorice un pago máximo por la cantidad de 424 pesos por el derecho revalidación vehicular.

En este sentido, pese al tope máximo que dieron para solventar el pago por la revalidación vehicular en el 2020, Rocío Martínez comentó que el incremento para el siguiente año debe de ser en relación al porcentaje que se autorice del salario mínimo.

Sin embargo, lamentaron y reprobaron que hayan sido dos de los diputados que integran esta comisión quienes ahora hayan adelantado que no se podría generar una disminución en este concepto al mezclar temas que refieren al gobierno federal con acciones propias del Estado, como lo es la falta de recursos para la compra de medicamentos.

“Hemos escudo por años que no hay dinero, no hay dinero y lo cierto es que uno ve qué hay una gastadera de dinero que no deberían de gastarse y sin embargo ellos hacen uso de ese dinero como les d la gana”, comentó Rocío Martínez.

Lamentó, que sean los diputados de esta legislatura quienes no sean considerados con el sentir del pueblo de Chihuahua para lo que más se requiere, sino para lo que ellos consideran que es importante.

Finalmente, se cuestionó el porqué los ciudadanos deben de pagar más cuando los diputados gastan más en lo que creen de su conveniencia, sin considerar para nada las necesidades del pueblo.