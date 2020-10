Exigen agrupaciones provida a la CEDH no censurar 'libertad de expresión'

Juan Alanís/El Diario Juan Alanís/El Diario

Chihuahua.- Esta mañana un grupo de representantes de organizaciones de la Sociedad Civil y la regidora Catalina Bustillos acudieron a las instalaciones de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), en donde emitieron un posicionamiento por restricciones y limitaciones a la libertad de expresión por parte del máximo organismo derechohumanista, que emitió una recomendación a la regidora Catalina Bustillos para que se disculpara públicamente por comentarios considerados discriminatorios contra la comunidad LGBTTI.

El presidente de la CEDH, Nestor Armendariz, recibió a los representantes, entre ellos el coordinador de "Cruzada por la Familia", José Medrano Carrasco, quien emitió un posicionamiento a nombre de 69 colectivos de 500 organizaciones de la sociedad civil.

A continuación se publica parte del discurso:

Consideramos que la CEDH ha emitido una recomendación “mordaza” a la Libertad de Expresión, pues además de interpretar erróneamente el test tripartito sobre esta libertad al señalar que “los servidores públicos no pueden pensar ni disentir de manera diferente”. Los están considerando como simples máquinas a robots que tienen prohibido expresar sus opiniones. Si bien es cierto, en este caso se hizo una ponderación entre dos derechos fundamentales, el de Libertad de Expresión y el de no discriminación, el argumento empleado por la CEDH es desproporcionado y en consecuencia inconstitucional. Así mismo, la Recomendación en sí misma es una limitación discriminatoria a la Regidora, la están censurado, pues el derecho a la Libertad de Expresión protege las opiniones aún y cuándo éstas sean duras, injustas o perturbadoras, siempre y cuando no inciten a la violencia.

Las organizaciones que luchamos por la defensa de la familia, la vida y las libertades vemos con preocupación que la CEDH se está exhibiendo como enemiga de la libertad de expresión, ya que se está fincando un mal precedente al recomendar a la regidora Catalina Bustillos que realice una disculpa pública y al Congreso del Estado y al Ayuntamiento de Chihuahua, le finquen responsabilidades por declaraciones que efectuó cuando hizo un pronunciamiento desde su experiencia profesional y nunca sus expresiones fueron de odio hacia los grupos de la diversidad sexual, sino de información científica y comprensión a su situación.