Exigen al Estado que atienda problemas de falta de agua

Chihuahua.- Habitantes de la colonia Vistas de San Guillermo denunciaron que desde hace más de tres días no han contado con el servicio de agua en sus casas, por lo que varios de ellos han tenido que recurrir a comprar garrafones para poder bañarse, el uso del sanitario y lavar los trastes. El Comité Proagua de Vistas de San Guillermo expuso que la in JMAS de Aquiles Serdán, instancia estatal, solamente les indica que no hay líquido, ni para enviarles una pipa por lo que es su responsabilidad comprar un tinaco.

Una de las integrantes del Comité Proagua de Vistas de San Guillermo, Carme Tapia, indicó que han hablado en varias ocasiones con el presidente de la Junta Municipal de Agua y Saneamiento de Aquiles Serdán, Esteban Turati, y con Silvia Hernández, también de la dependencia estatal, para demandar que atiendan el problema con pipas, pero hasta ahora no han tenido una respuesta.

Mencionó que la situación en las casas es crítica, ya que hasta para cocinar batallan para contar con agua suficiente, al grado de que han recurrido a la compra de garrafones para las actividades más básicas. “Antes el de la Junta Municipal enviaba algunas pipas y con eso medio salíamos del problema, pero ahora no nos dan nada”, dijo.

Otras colonias, como Portal del Valle, están en las mismas condiciones. A través de diversas cuentas en redes sociales reclaman que el Gobierno del Estado haga algo respecto a este problema, ya que la JMAS en el municipio no asume su responsabilidad de llevarles líquido, pero cada mes lo que si les envía es el recibo de cobro.

