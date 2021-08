Exigen claridad a autoridades ante regreso a clases: UNPF

Chihuahua.- Ante el regreso a clases exigen claridad a las autoridades explicar los protocolos de prevención por la pandemia provocada por el virus del SARS CoV2 (Covid-19) y no solo invitar a los padres de familia a limpiar las escuelas, comentó la Unión Nacional de Padres de Familia (UNPF).

Lo anterior debido a que a la fecha no han informado a los padres de familia como será el retorno a las aulas y como deben de cuidarse a los estudiantes, además de que solo se han limitado a invitarlos a limpiar.

En este sentido la UNPF afirmaron que seguirán exigiendo a las autoridades tomar su papel para proteger a los estudiantes, entre estas a la Secretaría de Educación Pública, la Secretaría de Salud y a los gobiernos de los Estados.

Asimismo dicha agrupación nacional manifestó que después de 16 meses de no estar de manera presencial en la escuela es necesario regresar, después de que el rezago educativo pasó de Tercer año de secundaria en promedio nacional a primer año de secundaria es necesario retornar a la escuela, pero también debe haber una corresponsabilidad de todas las partes, entre estos los padres de familia.

Sin embargo los representantes de la UNPF manifestaron que los padres de familia tienen la libertad de llevar o no a su hijo o hija a la escuela de manera presencial, y en este caso las autoridades educativas no deben tomar represalia si consideran no mandarlos a las aulas.

Por otro lado, afirmaron que la encuesta a los padres de familia sobre el retorno a clases y de que manera deberá ser, está dividida, ya que la tercera parte dice que debe ser presencial, otra tercera pide que sea desde casa y la otra menciona que híbrido.

Además pidieron que las instituciones educativas deben incluir a los padres de familia a los consejos de participación, que es donde se toman las decisiones de las escuelas y ahí se podrá presentar las opiniones para un mejor regreso a clase.

Los integrantes de la UNPF afirmaron que la pandemia se va a quedar, por lo cual se debe aprender a vivir con ella de manera responsable, según les informaron médicos expertos.