Exigen eliminar circunstancias discriminatorias con reforma

Chihuahua.- Los diputados de Morena presentaron una iniciativa para reformar la Ley del Instituto Municipal de Pensiones, a fin de que se agreguen los conceptos correctos para eliminar circunstancias discriminatorias, que actualmente impiden el acceso a la seguridad social, a los conyugues del mismo sexo.

El diputado de Morena Gustavo De la Rosa Hickerson, explicó que actualmente la ley es discriminatoria, debido a que impide la posibilidad para acceder a dichos derechos a los cónyuges del mismo sexo, sin que de los citados preceptos se desprenda argumento, razón o fundamento que justifique el motivo por el que se excluyen de los derechos que amparan a los matrimonios homoparentales.

El legislador reconoció que actualmente en el estado, no están establecidas legalmente las uniones en matrimonio o concubinato entre personas del mismo sexo; sin embargo, esto no impide que la jurisprudencia de otras entidades y lo emitido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación se garantice en el estado.

“La regla contenida en la fracción IV del artículo 121 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, referente a que los actos del estado civil que se encuentran ajustados a las leyes de un Estado tendrán validez en los otros, lo que implica el reconocimiento pleno de que todo acto del estado civil que se lleve a cabo cumpliendo con las formalidades contenidas en la ley de una entidad, será válido en las demás, aun cuando no guarde correspondencia con su propia legislación.

Sostuvo que esta ley mantiene una redacción no incluyente en su lenguaje, que brinda la seguridad social exclusivamente para las relaciones entre el varón y la mujer, más no para parejas de cónyuges del mismo sexo, por lo que vulnera los derechos humanos de igualdad jurídica y de no discriminación contenidos en los artículos 1º. y 4º. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

“No se trata sólo de acceder a las prestaciones de seguridad social sino de suprimir el estado de discriminación generada por el mensaje transmitido por la norma”, manifestó el diputado, ya que la legislación actual incumple con la obligación positiva de configurar los textos legales evitando cualquier forma de discriminación.