Exigen justicia por todos los ausentes

Chihuahua.- “Papi, no tienes idea de la falta que me haces, te extraño muchísimo, quiero que algún día entres por la puerta y me grites “Azucena, venga mi chiquita”. Siempre te tengo en mi mente con esa sonrisa que siempre traes, te amaré por toda la vida. Atte: tu Azucena”, escribió Azucena, hija de Sergio Herrera Cruz.

En punto de las 10:00 de la mañana de ayer, familiares de víctimas de desaparición, salieron a las calles para recordar a sus hijos, hijas, madres, padres, hermanos y hermanas que cuentan con reporte de ausencia.

Los eventos que se llevaron a cabo como parte de la conmemoración del Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas, iniciaron con una marcha en silencio alrededor de la Plaza Hidalgo, la cual se ubica justo enfrente de Palacio de Gobierno.

Esta, fue encabezada por la asociación civil Justicia para Nuestras Hijas (JPNH), misma que es liderada por su fundadora Norma Ledezma Ortega quien al igual que estas familias, también le arrebataron a su hija Paloma un 2 de marzo del 2010 y a quien encontró 27 días después en el kilómetro 4.5 de la carretera Chihuahua-Aldama.

En su intervención Norma Ledezma, exigió justicia para cada una de las personas y dijo que rendirse no es una opción.

“Estamos aquí para pedir por todos aquellos y aquellas que ya no están, no vamos a dejar de alzar la voz hasta encontrarles”, expresó la titular.

Así mismo, exhibió la gran problemática que se vive en el país en donde existen un total de 105 mil 110 casos de personas desaparecidas y 3 mil 394 reportes de ausencia en el estado.

"No me quiero morir, sin saber de mi hija, no quiero dejar a mis niños solos, quiero que ellos estén de nuevo con su mamá", dijo entre lágrimas y sollozos María Gutiérrez, madre de Yeimi Paloma Flores Gutiérrez.

Tenía 25 años. El día que Yeimi desapareció, fue el 20 de febrero del año pasado; justo el día de su cumpleaños.

"Ella fue a Ciudad Juárez, me llamó para decirme que una amiga le iba a conseguir trabajo en la frontera. Sus últimas palabras fueron: "te amo mamá".

Paloma dejó a dos niños, Jassiel de cinco años e Issac de siete.

"Todos los días me preguntan por su mamá, cuando vamos a comer me dicen "mamá, ya viene mi mami Yeimi", "mamá no quites la cama de mi mamá, ella ya mero va a regresar".

Desde ese día, todo ha sido muy difícil para Mary.

“Desde que mi reina no está todo se ha vuelto muy complicado, desde que ella ya no está aquí mi vida está muerta, lo único que me mantiene de pie son los niños, pero hay veces que no me quiero levantar de la cama”, narró la madre de Yeimi.

Al termino del evento, los familiares y Norma Ledezma entraron a Palacio de Gobierno para hablar con César Jauregui, secretario de Gobierno.

Posteriormente, Centro de Derechos Humanos de las Mujeres A.C. (CEDEHM) se sumó a la exigencia de familiares de personas desaparecidas, quiénes no cesan en la búsqueda.

Luego de una marcha, la cual inició de la 20 de Noviembre y Ocampo y culminó en la Plaza Hidalgo se pidieron búsquedas efectivas, a tiempo, permanentes, centradas en la presentación con vida, articuladas, que garanticen la participación de las familias; tal como se establece en los principios rectores de búsqueda presentados por el Comité de la ONU Contra las Desapariciones Forzadas (CED).

“Urgimos a una correcta implementación de la Ley General en Materia de Desaparición Forzada; así como la legislación necesaria de fondo para la atención a esta problemática a nivel estatal, ya que la atención actual no es efectiva en garantizar el bienestar de las familias que afrontan una desaparición”, señaló el CEDEHM

Así mismo, refirieron que es necesaria también la asignación de recursos económicos, humanos y tecnológicos suficientes a Fiscalías y Comisiones de Búsqueda, así como un registro nacional completo y actualizado, que facilite la coordinación nacional para la búsqueda e identificación forense, ya que estas últimas representan una crisis por sí misma, encontrándose en el estado de Chihuahua, por lo menos 1,500 personas sin identificar.

“Poco falta para el primer aniversario de la actual administración estatal y este año, pocos han sido los avances en la materia. Demandamos que el Estado cumpla con su obligación de dar con el paradero de las personas desaparecidas, sancionar a las personas responsables y reparar el daño a las víctimas y a sus familiares de forma integral; así como de aplicar las medidas necesarias para garantizar la no repetición”.