Exigen taxistas 'piso parejo'

Juan Alanís/ El Diario

Chihuahua.- Cientos de taxistas se manifestaron ayer por la mañana en el exterior de Palacio de Gobierno en contra de la nueva Ley de Transporte, bloqueando por aproximadamente tres horas las calles Aldama, Escorza, Venustiano Carranza y Niños Héroes.

De igual manera los inconformes pidieron “piso parejo”, debido a que las plataformas de transporte privadas no son reguladas ni revisadas como lo hacen a ellos.

Una comitiva de manifestantes fue recibida por el secretario General de Gobierno, Luis Fernando Mesta Soulé.

Los choferes también bloquearon por breves minutos la terminal del “Bowí” en la avenida Niños Héroes, en exigencia a ser atendidos por las autoridades estatales.

Los taxistas llegaron alrededor de las 9:00 de la mañana al Centro de la ciudad e intentaron previamente ingresar a Palacio de Gobierno, pero en ese momento les fue impedido el acceso por el personal de seguridad.

A nosotros nos piden exámenes médicos, muchos requisitos y a ellos nada”

Manifestantes

Los inconformes denunciaron que el director de Transporte, David Holguín Baca, sólo les aplicaba la nueva Ley de Transporte a los taxistas establecidos; sin embargo, a los choferes de las aplicaciones de transporte privado se les permite todo sin ser regulados.

“Ya estamos cansados. Este gobierno no sirve, no hacen nada, no nos vamos a ir hasta que nos resuelvan”, dijeron. “A nosotros nos piden exámenes médicos, muchos requisitos y a ellos nada, algunos hasta en short andan levantando pasaje”, dijeron.

Con respecto a la nueva Ley de Transporte, refirieron que es injusta porque impide que las concesiones sean heredadas a mujeres e hijos, dejando en la indefensión económica a las familias.

Fue alrededor de las 10:00 de la mañana cuando una comitiva de siete taxistas entró a Palacio de Gobierno y fueron recibidos por el secretario General, Luis Fernando Mesta, cuya reunión fue a puerta cerrada.

Mientras tanto en el exterior, decenas de vehículos impidieron el tráfico vehicular en las calles aledañas.

Personal de la Dirección de Vialidad tuvo que desviar el tráfico desde el hospital IMSS Morelos, en donde se formaron grandes filas de automóviles.

Fue pasado el medio día cuando los manifestantes permitieron el tráfico y levantaron el bloqueo al llegar a un arreglo con las autoridades estatales.