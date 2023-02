Existen los cazafantasmas

Son las tres de la madrugada, hace frío, y las estrellas allá en lo alto son testigos de que a esta hora no hay un alma en las calles, no al menos en éstas. Por eso mismo, al conductor del taxi le pareció muy raro ver a una mujer a un lado de la vía del tren, en la calle Mercurio, un paraje por demás peligroso de noche como para ser evitado por cualquier peatón.

El aspecto de la aparición era muy peculiar, porque aparte del bonete como gorro de dormir que traía en la cabeza y de la ancha bata blanca o de color muy claro, la mujer se veía como despeinada o, más bien, desgreñada.

"¿Será una loquita? ¿una vagabunda teporocha? ¿una ilegal que llegó de trampa en el tren carguero?"

Será el sereno, pero como todo ser humano que camine a esas horas es un cliente potencial, el conductor le hizo la invitación con el claxon y acercó el vehículo. Sin haberle quitado la vista en ningún momento, la clara figura se fue borrando conforme se aproximaba el taxista, hasta que se desvaneció, inexplicablemente.

"Es el fantasma de las vías", pensó el hombre y recordó que el fenómeno ya era comentado entre los miembros del gremio de los choferes.

A mí en lo personal, en diferentes ocasiones, dos taxistas por separado me refirieron el hecho, idéntico en todos sus detalles, de la mujer fantasma en las vías. Y aparte de que me llamó la atención, me di a la tarea de buscar y cercar al dicho fantasma.

La red de mis amigos "fantasmeros", como se conocen entre ellos, fue de gran ayuda.

Esta red está integrada por cuatro elementos, incluyéndome, y en ella cada quien tiene sus tareas muy bien delimitadas:

Oscar Benito es el "rudo" y el "sacrificado", capaz de jalarle la cabellera a La Llorona, de poner una capucha al jinete sin cabeza o, más modestamente, de permanecer despierto por horas interminables y ponerse en la ruta de cualquier aparecido o por aparecer.

Vicente, el estudiante de Ingeniería, es el teórico y sistemático del equipo, y a él debemos la mayoría de las investigaciones. Vicente reúne en su personalidad una paciencia a toda prueba junto con la sagacidad para darse cuenta de que es conveniente hurgar en tal o cual archivo, y dónde no, y es capaz de extraer probabilidades estadísticas de los datos históricos de cualquier aparición. A él encargamos en esta ocasión, que entrevistara a por lo menos 150 taxistas para establecer cuántos personalmente han presenciado la aparición de la mujer de las vías.

El tercer miembro del grupo de "fantasmeros anónimos" es Cristóbal, quien no cree en los fantasmas ni en aparecidos, como tampoco en la mayoría de los fenómenos "paranormales". Cristóbal funge en nuestra asociación como "el abogado del diablo", y él es el encargado de desbaratar las investigaciones mal fundamentadas.

El cuarto elemento soy yo, coordino el trabajo de todos los demás y decido qué temas se van a investigar.

Después del informe de Vicente, que nos reveló que al menos 18 conductores de taxi han tenido contacto visual directo con la mujer de la calle Mercurio, lo que decidimos fue acudir los cuatro y echarle montón al fantasma de las vías.

Divididos en dos equipos, Oscar Benito y yo avanzamos un lunes en la madrugada por la calle Mercurio en el sentido en que corre ésta, de oriente a poniente, en mi camioneta, lo más despacio que podíamos, y nos estacionamos a 50 metros del cruce con el ferrocarril. En el otro sentido, de poniente a oriente, venían a la misma intersección, pero a pie, Cristóbal y Vicente, y ellos avanzarían sólo cuando lo indicáramos nosotros.

Nuestro equipo se apeó también y avanzamos caminando el tramo que nos separaba de las vías.

Y ahí estaba la mujer, que avistamos a las 3:17 de la mañana, estando nosotros a una distancia de más o menos 18 metros, clarita, con su gorro blanco mal cubriéndole los cabellos alborotados como de alguien que recién despierta. Los detalles que esperábamos captar con las cámaras de visión nocturna, estaban a la vista de nosotros dos, y ahí mismo pusimos en alerta por radio al otro equipo.

"Maestro Vicente ¿ven ustedes lo mismo que nosotros? Repito: ¿ven lo mismo? Acá tenemos una clara toma".

"No, mi buen, ni madres, ¿de cuál fumaron?".

Sin dejar nunca de enfocar a la mujer de blanco con nuestros ojos y con la camarita de video, Oscar Benito y yo nos acercamos lenta, muy lentamente, con pasos cortísimos, temerosos de hacer algún ruido o movimiento excesivos.

Allá íbamos, y al llegar a los cinco metros y medio, tal y como le sucedió a los 18 taxistas registrados en nuestra investigación, a esa distancia la mujer se empezó a borrar, para desaparecer totalmente con el siguiente paso.

Corrimos en pos del otro equipo, y comprobamos que ellos nunca vieron nada, ni cerca ni lejos del punto en que se posa el fantasma.

"Neta, mi Roldán, dime de cuál fumaste".

¿Debo mencionar que en la cinta de video la figura que veíamos tan clara como el mismo poste del letrero de "cuidado con el tren", se puede mirar nomás como una distorsión transparente?