Existieron presiones muy claras desde Palacio: Maru

Francisco López/El Diario

Chihuahua, Chih.- Ante las faltas graves cometidas por el Juez Samuel Uriel Mendoza Rodríguez, durante el proceso en el que vinculó a la hoy gobernadora Maru Campos, la mandataria estatal afirmó que este juez basó su trabajo en las presiones que se ejercieron sobre él desde Palacio de Gobierno.

“Es algo que no me compete como gobernadora pero como ciudadana y como mujer te puedo decir que fueron muy claras las presiones por parte de palacio de gobierno, por parte de la persona que me antecedió en el cargo y por parte del secretario general de gobierno”, dijo

Recordó que, la audiencia en la que se le vinculó a proceso fue maratónica sin que se presentaran pruebas o algún documento en el que se probara su culpabilidad en los actos que se le imputaron, por lo que juez únicamente sirvió a intereses.

La Unidad de Investigación y Responsabilidades Administrativas (UIRA) del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) resolvió que el juez Samuel Uriel Mendoza Rodríguez, quien vinculó a proceso a la ahora gobernadora Maru Campos Galván y a los exdiputados locales, Rodrigo de la Rosa Ramírez y María Ávila Serna, dentro de la causa penal 2821/2020, incurrió en faltas administrativas graves y no graves y será hoy cuando se den a conocer las sanciones en su contra.