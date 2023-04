Explica diputada recorte de mil mdp a Chihuahua

La diputada federal Carmen Rocío González Alonso explicó que la reducción de casi mil millones de pesos en las participaciones federales para Chihuahua, obedece a una baja en la recaudación de ingresos este año por parte del gobierno federal con respecto al año 2022.

La legisladora panista, quien preside la Comisión de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial, así como integrante de las comisiones de Transparencia y Anticorrupción, y de Seguridad Social atribuyó el recorte por los criterios macroeconómicos que se aprueban previo a Ley de Ingresos.

Hace unos días la Secretaría de Hacienda dio a conocer la baja recaudación con respecto a 2022. Esto se traduce a que hay menos recursos que ingresan a la federación y por lo tanto se tienen que hacer ajustes presupuestales durante los meses que va transcurriendo del ejercicio fiscal, dijo.

En este caso donde le pegan y hacen la reducción principalmente es en el tema de participaciones federales que son de libre disposición y además éstas se dan principalmente por el tema de recaudación, expuso.

La baja recaudación es por concepto de impuestos, y las participaciones se calculan en base a los impuestos recaudados, mencionó González Alonso.

“Por eso yo siempre en su momento cuando hemos analizado todo el tema del paquete económico en los últimos años, he comentado que estimar un aumento en los impuestos y luego tener una reducción, pues siempre te va pegar en las participaciones.

Esto es así, desgraciadamente no se advierte que las cosas vayan a cambiar y esto de tener cuentas muy alegres pues hacen que también los estados y luego los municipios con base a esas cuentas pues hagan sus presupuestos, debido a que tienen un cálculo de las participaciones que les van a llegar, pero desgraciadamente al no tener clara la federación como se va comportar el mercado y todas las acciones que están haciendo para pegarle a la inversión, pues hacen que las empresas se vayan, cierren o muchas por la crisis no paguen a tiempo los impuestos”, expresó la legisladora.

Puede ser que se recuperen los siguientes trimestres, pero una cosa es cierta, de los seis mil millones de pesos más que podían llegar a Chihuahua, mil millones ya no llegaron, finalizó.