Explotan ciudadanos y denuncian vandalismo

Chihuahua, Chih.- “Esto es un descontrol, está desfasado y es demás. Ya no tenemos ni seguridad ni de poder circular agusto”, fue el comentario desesperado de una ciudadana chihuahuense quien el día de ayer denunció que desde el campamento migrante le lanzaron una piedra a su vehículo en movimiento, por lo que solicitó la presencia de elementos de la Policía Municipal quienes levantaron el reporte. A este testimonio se sumó el de guardias de seguridad de la zona quienes expresaron que son ellos quienes limpian los excrementos humanos a las afueras de los negocios.

“Sinceramente yo creo que todos los ciudadanos pensamos lo mismo, por qué el gobierno no hace nada y esto ya se convirtió en una colonia. No podemos llegar ni al Oxxo y pasa uno y se enojan porque no les da uno dinero”, abundó la ciudadana afectada.

La mujer quien viajaba con su mamá, una adulta mayor, mostró su descontento debido a que, expresó, fue mientras bajaba por el puente del Bulevar Juan Pablo II y calle Industrial 10 cuando vio que desde las casas de campaña en la lateral de este puente le lanzaron una piedra que golpeó el vidrio frontal de su vehículo del lado del copiloto, donde viajaba la adulta mayor.

Ante ello solicitó el apoyo de una unidad de la Policía Municipal para levantar el reporte de los hechos, del cual se dio parte a la Fiscalía General del Estado.

Por su parte guardias de seguridad que fueron contratados por las empresas que se encuentran aledañas al campamento, debido a problemas como el ingreso de estas personas a los patios sin autorización y en muchas ocasiones para usarlos como baños, también manifestaron que se trata de una situación que se ha salido de las manos.

“Ahorita barriendo acabo de levantar cuatro bolsas de excrementos. Ayer (viernes) llegó el tren y no te miento llegaron como dos mil, aquí parecía desfile. Muchos de esos ya se fueron, pero nosotros pues les pedimos que no ingresen”, dijo uno de los guardias.

Por su parte en este campamento se mantiene presencia de elementos de la Guardia Nacional que hacen rondines, así como de la Policía Municipal a quienes se ve con presencia, pero nada pueden hacer ante las denuncias de los ciudadanos.