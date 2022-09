Expondrán a secretario de Hacienda subejercicio de Chihuahua

Chihuahua. – Debido a que en estados como Chihuahua, a casi tres meses de terminar el año sólo se ha aplicado el 28 por ciento del presupuesto federal programado, diputados de la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados sostendrán una reunión este martes en Palacio Nacional con el secretario de Hacienda, Arturo Herrera.

Así lo informó la secretaria de la Comisión, diputada federal panista Patricia Terrazas, quien detalló que fueron citados por el funcionario a las 08:30 horas de la Ciudad de México, para aclarar una situación que se puede deber a la intención de provocar el subejercicio de los estados para desviar el recurso para obras prioritarias para el gobierno actual, o bien, por incapacidad administrativa de la Federación.

“El tema es que se autoriza el presupuesto de ingresos a más tardar el 15 de noviembre, para que el primero de enero del año en curso ya estuviera para ejercerse en el transcursos del año, y a veces hay proyectos bianuales, trianuales y a veces hasta sexenales, se aplica el proporcional que se tiene que terminar ese año, y en caso de que no se aplique, se puede pedir una prórroga por tres meses adicionales pero sólo en proyectos específicos”.

La diputada señaló que ciertos rubros son claves por su importancia en cuanto al desarrollo de las entidades, pero, por desgracia los recursos se atrasaron en detrimento de las regiones y se mira complicado el hecho de evita el subejercicio a estas alturas del año.

“Pero en el caso de medicinas, de carreteras y caminos, en el tema de gasto corriente… lo que no se utilice va a una bolsa anual que ahora el Presidente de la República tiene facultad para gastar en lo que él decida, porque si no ejercía es porque no se necesitaba, y entonces el Presidente puede decidir en gastarlo en los proyectos que él quiera, y eso es muy peligroso”, insistió.

Terrazas Baca aseguró que esto es parte de una política errónea y que se debe aclarar el porqué de la falta de puntualidad respecto de la aplicación de los recursos que de manera previa se aprobaron desde el año pasado.

“El Poder Ejecutivo no está para ahorrar, está para administrar el gasto que se autoriza desde la cámara de diputados, entonces, es un verdadero engaño y el que no se haya ejercido se debe a la incapacidad administrativa del Gobierno Federal o es la trampa de que no lo está utilizando para desviarlo a objetivos que el presidente quiere”.

Para Lilia Aguilar, diputada del Partido del Trabajo, aliado federal de la 4T a nivel nacional, el subejercicio se debe a la falta de capacidad del ente ejecutor, que en su caso sería el Estado, e indicó que la reunión con el secretario sería con carácter protocolario y no se tiene contemplado tocar el tema que comentó la panista.

