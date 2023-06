Expone alcalde modelo de separación de basura

El presidente municipal de Chihuahua, Marco Antonio Bonilla Mendoza, presentó un modelo de separación de basura que estará dentro del nuevo Relleno Sanitario Metropolitano Mápula, que tendrá un 70 por ciento de aprovechamiento de residuos y el 30 por ciento será destinado a una de las cinco celdas proyectadas.

Lo anterior, lo presentó a vecinos y estudiantes en el fraccionamiento Romanzza, quienes han expresado su preocupación por el actual relleno sanitario, que está a punto de colapsar.

Advirtió que sería un desastre natural en 2024 si no se realiza esta obra, debido a un serio problema de residuos en el municipio y urgente necesidad de implementar este modelo de tratamiento de los desperdicios, que contará también con inversión privada para aprovechar la basura, como las llantas, orgánicos, metálicos, plásticos, entre otros.

“Hemos enfrentado algunos desafíos legales en relación con la construcción Nuevo Relleno Sanitario. Entendemos y respetamos el proceso judicial en curso, por eso hemos ampliado toda la información que nos ha sido solicitada por la juzgadora y por los quejosos, somos respetuosos del estado de derecho, pero sostenemos enfáticamente que, en los amparos presentados, no hay un solo argumento válido que sustente la suspensión o detención de la obra del nuevo relleno” comentó el edil capitalino.

Reiteró que los estudios realizados por los especialistas son claros, irrefutables, contundentes y demuestran que no hay motivo para seguir dilatando la solución, ya que no hay daño alguno al medio ambiente o a alguna familia del municipio.

“Como chihuahuenses de la Capital somos echados para delante y no sabemos rajarnos; como alcalde, tengan por seguro que tampoco me voy a rajar, haré todo lo que esté a mi alcance y me enfrentaré a quienes me tenga que enfrentar, con todos los medios a mi alcance para defender con uñas y dientes a Chihuahua Capital de cualquier interés sea personal, económico o político que vaya en contra del desarrollo de la Ciudad y del bien común de nuestras familias”, expresó el presidente municipal

Destacó que la situación del actual relleno sanitario no puede seguir como hasta ahora, por lo cual van a trabajar para clausurarlo y decirle adiós a la basura y para poner el nuevo relleno: “Sí al Nuevo Relleno Mápula”