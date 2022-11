Expresa su amor por el arte con la danza

Cristina Reynoso, es una destacada bailarina chihuahuense y maestra de danza, quien no sólo se ha desempeñado en presentaciones a nivel local, sino en diferentes estados de la República, quien por más de 15 años dedicados al arte, expresa parte de su amor, pasión y sus retos. Actualmente, ella podrá ser vista en el musical “La Golondrina y El Príncipe”, montaje chihuahuense de gran envergadura, que iniciará sus funciones a partir del 11 de noviembre en la explanada del parque El Palomar, donde la destacada danzante tendrá el papel visual de la simpática ave que protagoniza la obra.

Ella es licenciada en Danza Contemporánea por la Facultad de Artes de la Universidad Autónoma de Chihuahua (UACh), bailarina, maestra y coreógrafa, ha estado en diferentes ciudades donde con varias compañías de danza participó tanto en Monterrey, Nuevo León, Villahermosa, Tabasco y actualmente radica en la Ciudad de México, donde también imparte clases.

En entrevista para El Diario de Chihuahua, reconoció que lo más difícil para ella como para todos los que se dedican a la industria del entretenimiento y el arte, fue la pandemia de Coronavirus (Covid- 19), ya que prácticamente se detuvo todo y el golpe fue más directo para quienes se dedican a las artes, razón por la que al ser invitada a este proyecto chihuahuense, fue un gran alivio y oportunidad para continuar con aquello que le apasiona más, la danza.

“Alberto me invitó y la verdad, tenía mis dudas porque no creía que fuese un proyecto tan grande. Pero al darme cuenta de todo lo que llevaba, me impresionó y ahora comprendo lo importante que es esta obra para mí, para todos los que hemos estado ensayando, participando, es un equipo fabuloso, muy profesionales todos. Hay jóvenes que tienen todas las ganas del mundo y entregan el corazón, también muchos conocidos que tienen años de experiencia y lo demuestran. Me enamoré de esta obra, del concepto, tiene todo y es de una calidad impresionante. A la gente le va a fascinar, espero que la amen tanto como yo la amo”, platicó la artista, quien reveló que además de ser bailarina principal al hacer una representación de la golondrina, también habrá otras versiones cantadas del ave, así como animaciones y otra sorpresa más.

También reconoció que la remuneración para todos los que participan es muy generosa y justa para el gran sacrificio que realizan, por tantos meses de preparación y los días de función, “es justo que a los artistas se nos pague bien, hacemos el mismo esfuerzo o hasta más que alguna otra profesión. En La Golondrina y Su Príncipe, se nos hace justicia y creo que todos estamos muy conscientes y agradecidos que se nos reconozca por nuestro esfuerzo y nuestra pasión”, explicó.

Otro punto importante que resaltó, es que no sólo en Chihuahua es muy difícil vivir del arte, sino en todo el país, porque a pesar de haber más cultura y espacios, no siempre la remuneración es satisfactoria e incluso la gente común piensa que el artista vive del aplauso o que no tiene necesidades. Hay mucha competencia en todos lados y no siempre hay proyectos o presentaciones diarias. Esto fue muy evidente con la pandemia, en que muchas personas tuvieron que hacer otras cosas sólo para sobrevivir, así que proyectos tan grandes como en el que actualmente está, abren la puerta a otros artistas y dan un alivio para continuar con el sueño, que debido a los golpes de realidad y crisis económicas, muchas veces se caen o mueren, pero es importante continuar con esa meta.

Platicó que desde muy joven comenzó con la danza y se enamoró totalmente de ella. Comprendió que dedicarse a este arte no es nada fácil y requiere mucha disciplina, sacrificios, muchas caídas pero también muchos triunfos y espera seguir por muchos años más en lo que ella ama.

Dijo respetar mucho a todos los que se dedican a cualquier expresión artística, así como su opinión, por lo que invitó a todos los chihuahuenses y público en general de otros lugares, a que aprecien el musical, el cual aseguró les va a sorprender y fascinar.

“Somos muchos los que participamos, estamos emocionados. Nunca había estado en un proyecto tan grande. Es sorprendente, ojalá muchos puedan disfrutarlo y amarlo tanto. La música, el espectáculo visual, el texto, todo es increíble”, manifestó Cristina al referirse a la obra.

A pesar de que aún no se presenta, se especula que de triunfar, pudiera ser llevada a otros estados o incluso al extranjero, por lo que Cristina se sintió muy emocionada y está dispuesta a continuar con su participación en este gran montaje.