Expresa su imaginación con joyas de alambrismo

En menos de tres años, con base a su dedicación y esfuerzo, Andrea Orozco se ha convertido en una experta en la creación de joyas artesanales, a grado tal que ha establecido un negocio con piezas diseñadas a través de su imaginación y gusto.

“Joyeros Artesanal” es una marca especializada para la fabricación de joyas cien por ciento artesanales a base de alambrismo bañado en chapa de oro, plata y diversas piedras como cuarzos, esmeraldas, turmalinas, cristal, obsidiana, malaquita, luna, ojo de gato, turquesa, entre otras piedras.

Actualmente, Andrea Orozco fábrica de manera artesanal aretes, collares, anillos, brazaletes, broches, tiaras para bodas o XV años y cuadros.

“Siempre he sido una persona muy ágil con las manos, recuerdo que las manualidades nunca se me dificultaban; para emprender este negocio tuve que prepararme con diversos cursos y técnicas”, abundó Andrea Orozco, agregando que su motivación y pasión por el diseño de joyas fue lo que la motivó a salir adelante.

En busca de salir adelante y obtener un mayor número de ingresos, Andrea Orozco ofrecía sus productos a través de conocidas, bazares y redes sociales, obteniendo así un número mayor de clientes, logrando expandir su negocio.

“Joyeros Artesanal” confecciona joyas a través de pedidos realizados con varios días de anticipación, tardando un aproximado de 3 a 7 horas de diseño, debido a que todo es elaborado de manera artesanal.

Los costos de las piezas varían desde los 40 pesos hasta los 400 pesos, esto dependiendo de la complejidad y tamaño del diseño de la joya.

Andrea Orozco compartió que siempre ha sido una persona extravagante “nunca me gustaron las joyas comunes, las piezas que yo realizo nacen completamente de mi imaginación y de mis gustos exuberantes, además una gran ventaja que me ayuda mucho es el don que siempre he tenido de saber dibujar muy bien y generalmente plasmo primero el dibujo de la joya que quiero crear y posteriormente la fabrico”.

Asimismo, la artesana comentó que su hija ayuda en la elaboración de pulseras y anillos, incluso compartió que la joven ha deseado continuar sus pasos elaborando joyas, sin embargo, Andrea no lo ha permitido debido a que su sueño como madre es que concluya la escuela y no la descuide.

En un futuro, Andrea Orozco planea brindar cursos de alambrismo para mujeres emprendedoras y planea dedicarse al diseño de tiaras y joyas para pasarelas de modelaje.

