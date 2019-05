Expulsan a estudiantes que repartieron droga

Chihuahua.- Dos alumnos que fueron señalados de entregar drogas a sus compañeros, fueron expulsados de la escuela secundaria 42 ubicada en la colonia Las Granjas, luego de que El Diario de Chihuahua diera a conocer la situación que priva en dicho plantel educativo.





De acuerdo a una captura de pantalla del grupo de WhatsApp, que reúne a padres de familia y maestros, se informó que los estudiantes habían sido dados de baja “por el incidente de ayer” y los tutores platicarán con los grupos; de hecho, Leonor -trabajadora social de la escuela secundariaculpó al estudiante afectado por “no saber distinguir entre un dulce y una droga”.





“Hoy (ayer) fue a la escuela mi hijo y le mandaron hablar de trabajo social, Leonor, sólo así me dijo que se llama, y le preguntaron si su papá había hecho la denuncia y cuando les dijo que sí, le dijeron que yo era un poco hombre por no haber hablado primero con ellos antes de exponer en medios de comunicación, y hasta le dijeron que él tenía la culpa por no saber distinguir entre un dulce y una droga”, indicó el padre de familia.





Asimismo, dijo que él fue citado para el próximo lunes en punto de las 8:30 de la mañana, en donde pedirá la presencia constante de las autoridades preventivas así como la aplicación aleatoria del programa operativo mochila, a fin de evitar que consecuentemente haya mayores afectaciones tanto para su hijo como para el resto de los estudiantes.