Fabricó su propio vehículo a mano

El Diario

El abogado de profesión e inventor por afición, José Luis Ordóñez, se encuentra a punto de finalizar la fabricación de un vehículo propio que se basa en modelos antiguos de principios del siglo XX y que ha hecho totalmente a mano, usando como taller, la sala y patio frontal de su propia casa.

El chihuahuense cuenta también con la patente del primer sistema de climatización para un automóvil Volkswagen, sedan, de los llamados Vochos. “Este proyecto empezó hace dos años, cuando, un amigo, me dio como pago por un asunto un carrito Metro, Geo.

Pero con él pensé yo en hacer algo. En su momento le tumbé toda la carrocería, le dejé el puro piso, el motor y transmisión. Para hacer este automóvil, que está basado en distintos modelos de autos clásicos, lo he hecho todo aquí en la sala, consiguiendo soldadora, pulidora para cortar lámina, varias herramientas y conocimientos que yo no tenía y esa es la historia del carrito, hacer sólo algo que me guste a mí”, detalló.

El automóvil de tres cilindros sigue siendo cien por ciento funcional, y en tan sólo dos años ya se asemeja enteramente a uno de estos automóviles de principios de siglo, cuya estética es única y es poco común, pues si bien la mayoría de ellos ya no sirve, muchos otros pertenecen a coleccionistas específicos.

En este proceso que surgió como una afición, y sin conocimiento previo de la fabricación de un automóvil, Ordóñez ha debido adecuarle al vehículo las llantas de autos clásicos y su carrocería desde cofre, capote, puertas, salpicaderas e interiores, fueron diseño y fabricación manual de él mismo, pues incluso tuvo que hacer la tapicería de los asientos interiores.

Este auto, literalmente el único en su tipo en todo el mundo, llevará por nombre Teit Teit, que es como le llaman sus nietos al inventor, que luego de haberse puesto a la altura inventiva de los alemanes al darle al Volkswagen un sistema de aire acondicionado, considera que estos proyectos son parte de una afición para la que no hay límites, pues a lo largo de la construcción de este vehículo aprendió a dominar distintos oficios y herramientas.

Actualmente el también abogado sigue ejerciendo su profesión, no obstante con la pandemia y la cuarentena obligada que ha mantenido por al menos cuatro meses logró un gran avance por lo que espera pronto sólo afinar los detalles y pintarlo para que tenga una forma uniforme.

“El reto fue el ir acoplando todo de manera que más o menos se vea bien, y que lo pueda hacer yo, porque no soy carpintero, ni soldador, ni tapicero, ni laminero, nada de eso”, consideró. Este proyecto personal, señaló, no ha sido muy costoso a comparación del precio que alcanzan los automóviles clásicos, pues ha invertido alrededor de 8 mil pesos.

Tras concluir con la fabricación manual de este automóvil, y luego de también realizar la patente en la instalación del sistema de climatización, Ordóñez comentó que no sabe qué pueda venir en el futuro, pero como su ingenio sigue trabajando espera que en un futuro tenga nuevas cosas que fabricar o inventar.