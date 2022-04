Fácil para Zendejas; sorpresa en la 42

El Diario Juan Alanís/El Diario

Chihuahua, Chih.- Eduardo Zendejas Amparán obtuvo ayer un triunfo contundente en las urnas al haber recibido el 52.75 por ciento del total de la votación de la Sección 8 sobre sus otros dos contendientes, en la histórica elección para renovar las dirigencias del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) en el estado.

Sin embargo, la sorpresa en la elección de la Sección 42 del SNTE la dio el considerado “Caballo Negro”, el profesor Manuel Quiroz Carbajal quien recibió el 36.11 por ciento del total de la votación, mientras sus dos competidores más cercanos registraron el 24.26 y 21.50 por ciento respectivamente en las preferencias.

Un total de 46 mil 502 profesores activos y jubilados de los subsistemas estatal y federal participaron ayer en la jornada de votación para renovar a las dirigencias de las secciones Octava y 42 respectivamente.

Según las cifras difundidas al cierre de esta edición, mismas que deberán ser validadas por la Comisión Electoral Nacional del SNTE, participaron en la votación un total de 46 mil 502 maestros, equivalente al 68.48 por ciento del padrón de maestros sindicalizados en Chihuahua.

Por la Sección Octava emitieron su voto 30 mil 931 docentes mientras que por la Sección 42 un total de 15 mil 571, de un padrón total de 67 mil 900 profesores.

La jornada empezó a las nueve de la mañana en las 15 regiones del Estado, y en algunos centros de votación como el Centro de Convenciones de esta capital, al que fue dirigido el personal jubilado y pensionado, se extendió incluso tres horas más el cierre debido a la alta fluencia y largas filas de maestros votantes.

Con incidentes menores, pero sin ninguno que evitará el sufragio de los miles de docentes se realizó la primera elección abierta a la base magisterial del SNTE en sus 79 años de existencia.

En Anáhuac, en la secundaria técnica 27, fue reportado que antes de abrirse la casilla fueron colocados unos termos de color naranja sobre la mesa receptora, en alusión a presuntamente favorecer a unas de las planillas participantes.

En el gimnasio de la Sección 8 del SNTE, en la avenida Homero de esta ciudad capital, se registró una papeleta que fue dejada en la mampara en vez de la urna transparente de votación, por lo que el personal escrutador procedió con la vigilancia de las demás planillas a depositarla en su interior.

Debido a la intensa jornada y a la participación se suspendieron ayer clases en cinco mil escuelas para que los “profes” pudieran llegar a las urnas.

En los 384 puntos de votación, mismos que se instalaron en escuelas públicas y centros de trabajo del personal docente no hubo incidentes mayores.

Salvo en el centro de recepción denominado “Asamblea Delegacional Electiva” en el Centro de Convenciones y Exposiciones de la ciudad de Chihuahua, donde hasta pasadas las 15:00 horas de ayer, es decir, tres horas después de que oficialmente había culminado la jornada, todavía permanecieron maestros jubilados sindicalizados de la Sección 42 haciendo fila en espera de poder votar.

Lo anterior, debido a que la Comisión Nacional Electoral del SNTE autorizó únicamente una mesa receptora de votos, lo cual provocó la molestia del magisterio de mayor edad.

Un maestro de la tercera edad sufrió un desmayo por lo que paramédicos de la Cruz Roja le brindaron los primeros auxilios en el lugar.

Incluso el profesor Fernando Pacheco de la planilla “Sinergia Magisterial” no pudo sufragar dentro de las tres horas permitidas de votación por las largas filas en las cuales los profesores fueron expuestos al calor e intenso sol. Entre los incidentes, se reportaron que hubo intentos de algunos maestros por meterse y no hacer fila para sufragar, pero no pasó a mayores.