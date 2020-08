Falla impidió a unos 400 hacer examen en línea para el Cobach

Archivo/ El Diario

Chihuahua.- Unos 400 aspirantes a ingresar a los planteles del Colegio de Bachilleres no pudieron presentar la evaluación en línea debido a complicaciones con la conectividad. La institución informó que esta cifra corresponde solamente a la ciudad de Chihuahua, a los exámenes para los aspirantes a los colegios uno y diez, ya que en el resto de los planteles no habrá examen de admisión. Añadió que las dificultades se debieron a que los jóvenes no siguieron las indicaciones por lo que la plataforma no los dejó continuar. En la suma de los dos planteles la cantidad de aspirantes alcanzó los tres mil.

La Dirección del Colegio añadió que en las próximas horas los alrededor de 400 aspirantes recibirán las indicaciones para presentar la evaluación esta semana, tentativamente el jueves. Precisó que uno de los problemas más recurrentes fue que dieron mal sus datos de la CURP y en otros casos los jóvenes abrieron otras ventanas en la pantalla, por lo que la plataforma del examen se cerró. Enfatizó que se les hizo la aclaración previa de que no abrieran otras páginas o notificaciones. Añadió que fueron contadas las complicaciones que se le pueden atribuir al sistema utilizado.

La dependencia enfatizó que se hará todo lo necesario para que todos los aspirantes hagan el examen, esta semana para que tengan la misma oportunidad de ingresar al plantel que desean. En el resto de los planteles no habrá examen de admisión, solo una evaluación académica, pero el lugar está garantizado. En Juárez el examen se aplicará este día.