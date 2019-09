Falla Tribunal en notificación a exfuncionario para acudir a audiencia penal

Chihuahua.- Por una notificación mal hecha por el Tribunal de Justicia, Juan Manuel Bremer Ochoa, exdelegado de Conagua y exfuncionario de la administración de César Duarte, no acudió a audiencia penal por tercera ocasión para fincarle posible responsabilidad en el delito de peculado.

Por ello se determinó una nueva fecha para el 10 de octubre a las 10 de la mañana, a fin de que el exfuncionario sea notificado de manera legal, ya que al momento se han acudido a 4 domicilios en Parral sin tener respuesta favorable.

En una de esas se indicó a la notificadora que Bremer no vive en ese domicilio, en otras 2 solo expresaron que no vive ahí y en una vivienda más nunca les respondieron. Sin embargo se ventiló hoy en audiencia que hubo una notificación errónea y deberán esperar a hacerlo nuevamente.

La representación del MP solicitó “perfeccionar” la notificación en los domicilios que tienen como posibles de Bremer.

La primera ocasión se dio el 28 de agosto pasado, cuando fue citado a comparecer a un Juzgado de Control, pero no acudió con el argumento de no haber sido notificados ni él ni su representación legal.

Al no haber comparecido Bremer Ochoa, el tribunal determinó que se le debía notificar nuevamente para acudir ante el juzgado de Control en Chihuahua capital el 18 de septiembre a las 9 de la mañana pero tuvo que diferirse por no acudir el exfuncionario.

Se trata de la causa penal número 248/2018, en la que se le pretende inculpar por su participación en desvío recursos durante su cargo público. Bremer fue director de Infraestructura Rural de la Secretaría de Desarrollo Rural del Gobierno del Estado, instancia encargada del programa de construcción de presas y presones.

En 2016 llegó temporalmente a la dirección local de la Comisión Nacional del Agua tras la licencia solicitada por Kamel Athié, quien pretendió ese año ser candidato a la alcaldía de Cuauhtémoc, y al no obtener éxito, regresó a la delegación federal para retomar el cargo que tuvo hasta julio de éste 2019.