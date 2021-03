Fallan de nuevo testigos protegidos a Fiscalía

Tomada de Internet / Foto ilustrativa

Chihuahua.- Sólo uno de los cuatro testigos con identidad reservada fue presentado en la audiencia de vinculación o no a proceso en contra de María Eugenia C. G., María A.S. y Rodrigo D., ya que los otros tres no asistieron oor diversas excusas.

De acuerdo a los oficios presentados ante el juez por la fge, uno de los testigos dijo que por síntomas de covid no podía presentarse a declarar.

Otro de los testigos, por medio de un familiar, le hizo saber a los notificadores que contaba con un certificado médico en el cual asentaba que tenía que guardar reposo, debido a que tenía que guardar reposo total por complicaciones de insuficiencia cardíaca y alta presión.

El tercer testigo que fue buscado, simplemente no fue localizado en su domicilio.