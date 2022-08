Falsificó Aras videos para engañar a inversionistas

El Diario / Afectados por el fraude, forman largas filas para ingresar al Centro de Justicia en la avenida Ocampo y Niños Héroes

Chihuahua.— Socios y asesores de Aras Business Group S.A.P.I. de C.V., enviaron a finales del año 2021 diversos videos a los inversionistas, luego de que entraron en paro de entrega de dividendos por falta de liquidez, donde intentaron hacer creer que estaban levantando muestras de oro en la mina “La Morita” municipio de Ascensión, más sin embargo expertos en geología los descubrieron.

En el tercer día de reanudación de la audiencia concentradora de formulación de cargos, dentro de la causa penal 2180/2022 por los delitos de fraude y asociación delictuosa, en contra de los imputados Sergio Armando G.C., Diana Ivonne C.P., y Óscar H.M, se concluyó a través de un informe de la dirección de Minería, que ningún socio cuenta con permisos de concesión de minas y en el caso de “La Morita” la concesión esta cancelada.

Una testigo de apellidos Díaz de León declaró ante la Fiscalía General del Estado el 17 de diciembre de 2021

“Soy geóloga y tengo diez años trabajando en minas, dentro y fuera del estado de Chihuahua como lo es en la Mina Palmarejo, Minas Pinos Altos y otras.

Dentro de toda mi vida profesional ni de estudios jamás se habló de la mina La Morita en el municipio de Ascensión Chihuahua, como un yacimiento atractivo para la extracción de metales preciosos.

Cuando una mina se encuentra trabajando, debe mostrar sus proyecciones, debe tener reportes de producción mediante auditores, también si cotiza en la bolsa y esa información debe ser pública.

Hoy en día lo hacen así las empresas a través de Internet donde las personas pueden entrar a las páginas y ver toda esa información”, dijo.

Narró que en el mes de mayo un amigo suyo y asesor de Aras de nombre Leonardo Martínez le comentó de la empresa Aras, la cual invertía en bienes raíces y ofrecía pagos de rendimientos muy atractivos.

“Me comento mi amigo que podría invertir. Fue así que metí la cantidad de 200 mil pesos, con un porcentaje del 6 por ciento que pagaban los rendimientos, luego me pidieron que al vencimiento, tenía una promoción para reinvertir y donde me subirían al 9 por ciento, por lo que se me hizo atractiva por 12 meses.

En septiembre de 2021 otra promoción me ofrecieron de diez por ciento de rendimientos por lo que les hice dos contratos por 100 mil pesos cada uno.

Luego cuando ya no pagaron, decían que la empresa estaba pasando por un problema de falta de flujo, porque la gente estaba sacando su dinero.

La primera alternativa que teníamos era volverá a firmar contratos, para que todo volviera a la normalidad nos decían y la tercera era denunciar, narró.

La testigo continúo, “Me puse a investigar, ya que los asesores de Aras nos mandaban videos sobre la producción de la mina La Morita, de personas levantando muestras, lo cual es totalmente absurdo porque la persona que salía trae un instrumentos nuevo que no se sabe que es, tampoco traía los bolsas adecuadas para depositar las muestras, no traía guantes ni vestimenta de seguridad, todo el ambiente contaminado.

En el video no se ven coordenadas de donde se estaban tomando las muestras, el video nos lo mandaban para hacernos creer que estaban por sacar oro”, denunció la testigo

Reiteró que nunca mostraron los resultados de la supuesta mina, misma que trabajaba de manera irregular, “las fotos que nos mandan de la supuesta mina era para engañarnos”, dijo.

Otro testigo identificado como Francisco Carmona, experto en el área de minas, declaró ante la fiscalía que cuando una mina entra en operación se sabe en el sector minero porque se boletinan en todo el país.

“No había escuchado hablar de la mina la Morita, un asesor me llevó a las oficinas de Aras en avenida La cantera para darme información de ella, pero investigando supimos que todo era un fraude”; comentó.

La audiencia de ayer inició a las 09:40, donde hubo menos de diez personas afectadas en la sala alterna.

Asimismo decenas de agentes de la Agencia Estatal de Investigaciones (AEI) resguardaron la explanada del Centro de Justicia en la avenida Ocampo y Niños Héroes, mientras se desarrollaba el procedimiento jurídico.

Los imputados son Sergio Armando G.C., Diana Ivonne C.P., y Óscar H.M.; donde los dos hombres permanecen recluidos en el Cereso número Uno de San Guillermo municipio de Aquiles Serdán, mientras que la mujer goza de un arraigo domiciliario y brazalete electrónico, debido a que al momento de ser detenida hace cuatro meses, mediante orden de aprehensión recién había dado a luz.