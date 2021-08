Falta accesibilidad en plataformas de transporte

Tomada de internet

Chihuahua.- Adrián Loya es una persona con discapacidad que desde que era un niño su movilidad es a través de una silla de ruedas. Entre algunas de sus actividades está dar clases de catequismo y el apoyo en asociaciones a las que no puede llegar sin otro medio que el transporte particular. Si bien la entrada de plataformas como Uber y Didi fue para él algo que podría facilitar su movilidad, actualmente Loya denunció que se ha encontrado con la falta de capacitación y accesibilidad de varios conductores. “Nunca me ha tocado que me ofendan, o que me digan cosas feas, pero solamente con los gestos, que te hagan una mala cara ya no va uno tranquilo. Se molestan porque tienen que subir la silla, y se supone que es un derecho, porque ensucia el carro, y eso es discriminación”, explicó.

Aunque el joven es autosuficiente en su domicilio, donde hace todas sus tareas y se han acondicionado rampas, al salir a las calles se acompañaba de su mamá, sin embargo, desafortunadamente ella falleció hace dos meses, con lo que ahora se apoya de su familia más cercana como su sobrina quien le ayuda.