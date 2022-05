‘Falta agua desde Veracruz hasta Chihuahua’

El Diario

Chihuahua, Chih.- Ángela Martínez y su familia son originarios de Veracruz y se instalaron desde hace años en un domicilio en la colonia La Noria, al sur de la ciudad, donde dicen han encontrado mejores oportunidades de empleo. No obstante, actualmente enfrentan la problemática de la falta de agua, que dicen, no es una cuestión exclusiva de esta zona árida del país, sino que incluso en su comunidad de origen, el acceso a este recurso cada vez es más restringido.

“Nosotros somos de Las Choapas, Veracruz, pero el problema del agua es el mismo, claro que con la diferencia de que allá uno buscaba el agua por sus propios medios y aquí de perdido nos deja agua la pipa. Pero allá no hay drenaje, no hay agua potable, no hay nada. Yo creo que tiene que ver también con el tipo de gobierno. Pero donde quiera se batalla, aquí por ejemplo la traen, allá teníamos que buscarla en los arroyos. Por ejemplo todos tenemos pozos, pero en tiempo de sequía, ya para mayo ya no sacaba uno agua”, destacó por su parte Rosa Hernández, miembro de esta familia.

Señalaron que previamente la pipa estaba acudiendo sólo una vez por semana, con lo que debieron pagar hasta 800 pesos a una pipa privada o acudir a buscar por su cuenta. Sin embargo puntualizaron que en la última semana y ahora han acudido puntualmente.