'Falta de cultura vial provoca accidentes'

La falta de cultura vial y la saturación de las avenidas y calles ocasiona que Chihuahua se ubique en quinto lugar nacional en accidentes vehiculares, lo que genera pérdidas económicas a las familias y de productividad a las empresas, consideraron dirigentes empresariales.

Para el presidente de Coparmex, Salvador Carrejo Orozco, el que Chihuahua ocupe los primeros lugares en accidentes viales, es un tema que debe atenderse desde el punto de vista de la educación vial y por las autoridades, de manera particular por la Dirección de Vialidad, de manera que, aunque no sea del agrado de los ciudadanos, los agentes sancionen a los conductores cuando no cumplan con las reglas.

El líder empresarial consideró que otro factor que influye en el registro de accidentes viales es la infraestructura vial, que si bien no están tan mal, dijo, podría estar mejor.

En este sentido, señaló que el proyecto Poniente 5 anunciado por el alcalde Marco Bonilla, que cruzaría toda la ciudad desde la Carretera a Cuauhtémoc a la rúa a Juárez, es importante que sea respaldado por los ciudadanos, pues ayudará a desfogar las arterias viales que hoy están saturadas.

El presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), Federico Baeza Mares, señaló que al circular en la ciudad más de 600 mil vehículos se saturan las avenidas, lo que deriva en que se registren más accidentes que en otras ciudades.

Por eso, dijo el llamado a las autoridades a que construyan puentes y vialidades que desfoguen el tráfico.

Es en el norte de la ciudad, a la salida a Ciudad Juárez, en donde ha señalado el sector empresarial urge la construcción de puentes vehiculares, principalmente por el desarrollo de nuevos parques y naves industriales que elevarán de manera significativa el tráfico en la zona.

En tanto, el presidente del Consejo Consultivo de Vialidad, Joan Sarroca Rey, expuso que los accidentes se generan por dos factores principales: el exceso de velocidad, que representa el 22% de las causas, y la distracción del conductor, con 19%.

Consideró que hace falta una cultura de prevención, de respetar los límites de velocidad y no distraerse con el teléfono celular, “si atacamos esos dos factores se va a resolver el problema”, dijo.