'Falta de inversión en energía afecta a comercio e industria'

Chihuahua, Chih.- El estado de Chihuahua sufre por la paralización de inversión nacional para el mejoramiento de la red de transmisión eléctrica, lo que origina interrupciones al suministro; tanto en nivel doméstico, como el comercial e industrial, dijo el presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), Salvador Carrejo. Si bien las interrupciones no se deben a la falta de capacidad, en términos de generación, se nos dice que es un problema por la falta de inversiones en los procesos de transmisión de energía, aseveró. para Carrejo, el aspecto más sensible son los cortos en el sector industrial. "La falta de energía en las empresas, no solamente genera pérdidas millonarias en el momento, se generan daños en los equipos, son equipos muy sensibles a suspensiones y al cambio de voltaje”.

“Tenemos una necesidad de inversiones importantes por parte de la CFE, porque la realidad de las cosas, siguen habiendo interrupciones en el suministro eléctrico; esto se solucionaría con inversiones que no se han hecho y no se hicieron a tiempo”, enfatiza.

Empero, el empresario asumió que dicha situación está fuera del alcance de las autoridades de la paraestatal que trabajan localmente, pues a su parecer es un tema de inversión que está centralizado.

Estudios del Centro Nacional de Control de Energía (Cenace) ya habían establecido que la falta de inversión en la red nacional de transmisión puede generar apagones más recurrentes, algo que empresarios y analistas del sector han advertido desde que el Gobierno federal comenzó a bloquear la participación de empresas privadas. Carrejo dijo que la paraestatal comparte indicadores de desempeño en Chihuahua , los cuales son favorables en comparación a otras zonas; “pero esto no significa que estemos bien y eso no nos tranquiliza”.

Para finalizar, el líder empresarial destacó la comunicación que mantiene con el superintendente, Norberto Encinas. “Hemos tenido mucha atención por parte del superintendente, la verdad que su nivel de respuesta es bueno y no puedo tener ninguna queja”.

La Cámara Nacional de Comercio en Chihuahua, (Canaco) ya había denunciado problemas en la red eléctrica. Omar Armendáriz, presidente del organismo, explicó que los problemas de suministro son latentes: “Son de las cosas que menos esperas que te pase, y están sucediendo”. De ahí que la Comisión Federal de Electricidad (CFE) enfrente un gran reto de dotar a la entidad de una red que atienda las demandas actuales y futuras, finalizó.