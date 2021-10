Falta de inversión gubernamental pega a la industria de la construcción: CMIC

Chihuahua.- La poca o nula inversión gubernamental en infraestructura ha golpeado a la industria de la construcción en Chihuahua durante los últimos años y se prevé que el 2022 la situación sea similar, señaló Arnoldo Castillo presidente de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción –CMIC- en Chihuahua.

“La industria de la construcción y más en el ramo de la Cámara Mexicana delegación Chihuahua, se ha visto afectada por la falta de inversión federal y la poca inversión estatal que se ha dado. Siempre nos ha faltado la obra federal y un poco más de empuje con la estatal”, indicó.

El panorama para el año próximo, dijo, no luce muy alentador debido a la problemática económica local pero también a que el presupuesto federal destinado a Chihuahua, aunque aún no se ha definido, desde el proyecto luce magro.

“Los números de nuestro gobierno no son alentadores porque el recurso es limitado y creo que en el 2022 vamos a traer lo mismo. He estado en pláticas con los diputados federales y están en el estira y afloja del presupuesto, y de acuerdo a lo que vimos en el pre del presupuesto, la inversión federal no es nada alentadora para Chihuahua”, apuntó.

Hizo hincapié en que es necesario que el gobierno federal voltee hacia el estado y se dé cuenta de las necesidades apremiantes –y crecientes- en el rubro de la infraestructura.

“Lo que necesitamos es que el presidente voltee a ver a Chihuahua como el estado grande que somos, la necesidad de infraestructura grande que necesitamos y que esta sea de forma continua. La verdad es que nuestras necesidades han estado creciendo continuamente por la falta de inversiones que no han llegado al estado”, puntualizó.