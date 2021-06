‘Falta de metas genera depresión en jóvenes’

El fomentar un proyecto de vida a futuro sea cuál sea, siempre será importante para los más jóvenes, ya que no tener alguna motivación genera depresión y ansiedad, así como falta de sentido de pertenencia, que conlleva en actitudes autodestructivas, opinó la psicoterapeuta chihuahuense, Ana Ivette Chavira.

Explicó que si bien todos los problemas psicosociales que ha traído la pandemia generada por el coronavirus (Covid-19) han impactado en el ámbito familiar, también es cierto que ha habido pasividad por parte de los padres a la espera de que se normalicen las circunstancias como el regreso a clases presenciales, ya que la modalidad virtual no ha sido muy bien aceptada por los estudiantes.

Dijo que un hecho importante cuando no se tienen metas y se vive al día, es también la falta de fuerza de voluntad, autoestima y poca responsabilidad por las decisiones propias, al punto que si no se tiene bien definido algún plan o mínimo darle un sentido a la vida, pueden recaer en conductas de desinterés por todo y por el entorno.

En días recientes, en la comunidad de Lázaro Cárdenas, tres jóvenes protagonizaron una persecución con agentes de la policía, que terminó en una volcadura con la muerte de uno de ellos de 17 años y los otros dos heridos de gravedad.

La psicoterapeuta declaró que este tipo de conductas no nacen solas, pero sí van relacionadas con una falta de sentido a la vida y sin conciencia de las consecuencia de las acciones, o sin interés por ellas.

“No se trata de estar encima de ellos, pero sí de ocuparse cuando ven conductas de riesgo. Cuando mínimo hay que acudir a terapia, porque algo está ocurriendo y si no se trata, hay conductas que pueden no sólo ser destructivas para ellos sino para el entorno. Yo pregunto ¿Si a uno no le preocupa su vida, menos le va a preocupar la vida de los demás, ni la familia ni nadie?”.

Dijo que el dar un sentido de esperanza para la vida es importante para todo ser humano, ya que es común que los adolescentes no conciban el riesgo como los más adultos de la misma manera.

Detalló que a cierta edad, físicamente están completos, no hay dolores ni preocupaciones de estrés como cuando se adquiere la ciudadanía, por eso hay otra manera de ver el mundo con más despreocupación y si la energía no se canaliza en ocuparse, puede conllevar a pérdida de sentido de la vida, de metas, sin un proyecto de vida y termina en actitudes negativas para ellos.

Dijo que cuando mínimo, apoyar a proponerse el tener algún objetivo, los estudios, actividades físicas, artísticas, entre otras, es importante pero no dejar que los jóvenes crezcan solos y que descubran en automático algún fin que les dé sentido a la vida.

