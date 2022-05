Falta de vidrio generaría desabasto de cerveza

Chihuahua, Chih.- El presidente del Consejo Directivo Index Chihuahua, Román Rivas Hong, advirtió que se presenta un problema de desabasto en la cerveza a causa de falta de vidrio para fabricación de los envases.

Esto, ante la alza de precios de hasta un 15 o hasta un 80 por ciento en materias primas como es el vidrio, que pone en riesgo la producción de la cerveza, a pesar de que existe la opción de enlatado.

“Hemos visto incremento de precios, algunos inclusive que no se pueden producir, ustedes ven ahorita no hay cerveza porque no hay vidrio, no hay silicio, o sea a todo el mundo le está pegando la crisis”, expresó el dirigente de la asociación de la industria manufacturera y maquiladora en Chihuahua.