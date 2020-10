Faltan médicos en la clínica de Ávalos, denuncian

Silvestre Juárez/El Diario

Chihuahua.- Derechohabientes de la clínica 4 del IMSS en Ávalos denunciaron que desde hace semanas persiste la falta de personal médico que no da abasto para la cantidad de pacientes que acuden.

Consideraron que podría existir un foco de contagio debido a que pacientes con problemas respiratorios e incluso con síntomas Covid hacen fila junto a adultos mayores y personas que buscan otras atenciones, quienes esperan hasta doce horas.

Llegan desde las seis de la mañana hasta las seis de la tarde al exterior de las instalaciones para una revisión médica.

En el sitio sólo se ha mantenido un acceso, mientras que se impide el paso a los consultorios hasta que no son llamados, por lo que más de cien personas se amontonan al aire libre en busca de una sombra, haciendo fila y esperando a que les llamen, según denunciaron.

El área de emergencia, comentaron, se encuentra cerrada, pero en este único acceso esperan incluso adultos mayores que acuden a trámites administrativos como prestaciones.

“Yo desde el otro jueves vine y sólo había tres doctores y hoy estuve desde las seis y media de la mañana para salir hasta las seis de la tarde. Hay mucha gente en lista de espera del turno de la mañana y no se sabe si los reciban, pero tiene que llegar uno desde la mañana para que le den la ficha de atención.

El jueves fui la tercera persona y me dejaron en lista de espera y entré a consulta a las seis de la tarde y llegué a mi casa a las 7:30 de la noche”, dijo uno de los pacientes.

Luego de que son enviados a realizarse análisis, uno de ellos confesó que si bien lo mandaron al Morelos, prefirió acudir a una clínica particular por miedo a acudir al Hospital Covid; no obstante, condenó la poca prevención que existen en las propias clínicas, pues el personal que no se da abasto para consultar.