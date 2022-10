Faltan médicos especialistas en la sierra, debido a la inseguridad

El Colegio de Médicos de Chihuahua, a través de su vicepresidente Jesús Lozano, consideró que actualmente sí hay un déficit de médicos especialistas en la zona serrana de Chihuahua, debido a que no existen las condiciones en materia de infraestructura hospitalaria ni de seguridad para que los médicos ejerzan de manera óptima su especialidad. Lo anterior en el contexto en el que el IMSS Bienestar anunció una nueva convocatoria para contratar médicos especialistas abierta de manera internacional, lo para el Comedechi sigue siendo una propuesta opaca en la que no se informa de salarios o condiciones, y que en el caso de los médicos que desconocen la situación actual de la región, podría ser incluso engañoso. “Llama la atención que ahora se haga una convocatoria internacional, porque de eso se esperaría un buen salario. Sin embargo las condiciones del trabajo no están planteadas. Sería bueno saber cuál será el ingreso, en qué unidades hospitalarias van a estar. Realmente casi no tenemos especialistas en la zona serrana como tal, ahora están concentrados en las ciudades como Cuauhtémoc, la mayoría de ellos estarían en la zona de San Juanito, y eso porque hay un hospital ahí en la zona, y son del Seguro Social que es quien puede contratar especialistas. Nosotros no conocemos de una gran plantilla de especialistas, sabemos que por ejemplo en San Juanito hay anestesiólogos, y ahí está el caso de la doctora que mataron”, explicó al recordar el caso de Massiel Mexía, mismo que pone en contexto la situación de inseguridad que enfrenta el personal médico en la zona. Aunado a ello apuntó a que es también sabido que los hospitales no cuentan con las condiciones para ejercer las especialidades, y si bien en la convocatoria tampoco se ha especificado cuáles son las que se ofertan, en su mayoría se requiere ginecología y anestesiología.