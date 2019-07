Faltaron por cobrar 259 becas de discapacidad del Municipio

Chihuahua.- El Comité de Validación de Becas de Discapacidad del Municipio de Chihuahua, determinó reasignar 259 apoyos, de los dos mil 595 que se entregaron en días pasados, ya que no fueron cobrados por los beneficiarios.

Lo anterior, durante la tercera sesión de este órgano, cuyo principal motivo fue analizar los resultados del primer periodo de pago de becas de este rubro.

Esta, fue encabezada por Marco Antonio Bonilla Mendoza, director de Desarrollo Humano y Educación, se explicó que del total, únicamente asistieron dos mil 72 personas a cobrar el primer pago de la beca por lo que, se hizo la propuesta de reasignar las becas no cobradas a más de 250 personas que permanecían en lista de espera.

Todos los beneficiados contaron con un periodo de casi un mes para el cobro del primer pago de su beca, que fue del 4 de junio al 30 de junio del 2019, periodo establecido como límite y único para obtener el beneficio, dicha información se estableció tanto en la convocatoria como en las cartas compromiso que ellos mismos o sus tutores firmaron y recibieron durante el evento de entrega de becas de discapacidad.

En la convocatoria antes mencionada, el Comité de Validación de Becas de Discapacidad, estableció a su vez, que aquellas becas que no fueran cobradas serían canceladas, por lo que se estarían en posibilidad de ser reasignadas a otros solicitantes en lista de espera.

Comentó que este año, se recibieron más de cuatro mil solicitudes de personas con discapacidad que buscaban obtener el apoyo, de los cuales, se logró beneficiar a casi tres mil.

El Comité de Validación votó para la reasignación de 259 becas para personas con discapacidad en lista de espera, siendo aprobadas por unanimidad.