‘Faltó promover más inversión en el estado’

Durante los dos últimos años no hubo estrategias de promoción de inversión extranjera directa o nacional y sobre todo tampoco hubo recursos orientados en ese sentido por parte del Gobierno del Estado, señaló ayer el industrial Miguel Guerrero Elías, quien coadyuva en la comisión de entrega-recepción de la Secretaría de Innovación y Desarrollo Económico (SIDE).

El expresidente de Canacintra Chihuahua precisó que lo que fue el 2020 y 2021 el presupuesto para inversión fue nulo, un tema que al empresariado le preocupa y que ahora al participar en este proceso es algo que les gustaría cambiar definitivamente.

“Necesitamos trabajar en la promoción, fortalecer ese particular sector de la Secretaría de Economía”, recalcó.

Miguel Guerrero agregó que para ello están trabajando en conocer todos los planes de concesiones e incentivos que se otorgaban a las empresas interesadas en invertir en Chihuahua y volverlo mucho más atractivo, así como tener una mayor capacidad de salir a “vender” el estado.

Agregó que se requiere encontrar las oportunidades de inversión y desarrollo para las distintas regiones en el estado. “Hay regiones que nos están pidiendo a gritos ayuda en ese sentido y hay que dárselas”.

El empresario consideró que se tiene todas las capacidades y cualidades para darles esa ayuda, por lo que hay que trabajar en esa política pública que ayude a vender el estado.

A pregunta expresa sobre el que Chihuahua se ha quedado rezago respecto a otras entidades, el empresario dijo que sin duda alguna ese tema ha sido no solo de la presente administración, sino que ya históricamente se le ha quedado mucho a deber a la parte de la promoción, por lo que se tiene que dar un giro total.

Guerrero Elías dijo que se entiende el tema de la limitación presupuestal, pero es necesario buscar darle una mejor calidad de vida a los chihuahuenses y la única manera es atraer fuentes de empleo bien remuneradas, no solamente pensar en la mano de obra barata.

En torno al decir que hubo un distanciamiento entre la presente administración y el sector empresarial de la ciudad capital, el expresidente de Canacintra indicó que en lo particular, desde su presidencia en los organismos que tuvo la oportunidad de presidir no tuvo ninguna problema y siempre le dieron un trato cordial.

Sin embargo, dijo que en lo general con el empresariado hace falta mucha estrategia de comunicación para poder entablar los proyectos de gran calado que pueda generar un impacto positivo en Chihuahua.

Consideró que esta una gran oportunidad con la buena comunicación que se tiene como sector privado con la gobernadora electa, desde que fue alcaldesa y con la misma presidente municipal actual, por lo que se puede aterrizar con ello grandes proyectos y llevar a la entidad a otros niveles.

Indicó que sino hay esa comunicación, por más que se quiera lograr algo, no se podrá coordinar, por lo que es fundamental tenerla ya que hacia el exterior refleja fortaleza, coordinación y es lo que se tiene que empezar a brindar.

Planteó que aunque en lo particular no tuvo problema con la administración estatal, el sentir del empresariado en lo general fue precisamente de que hubo escasez de comunicación y no hubo el entendimiento que pudo haber existido en su momento.

El empresario enfatizó que Chihuahua tiene elementos suficientes para despuntar pese a la pandemia, sobre todo por la coordinación y comunicación que se tiene, así como por la riqueza natural que habrá en un paquete de promoción que se puede empezar a proyectar hacia el exterior.

Finalmente, Miguel Guerrero dijo que se siente satisfecho con la presente colaboración en el proceso de entrega recepción y añadió que espera también seguir trabajando desde la iniciativa privada para trazar el mapa de ruta de Chihuahua para los siguientes seis años en el tema económico.