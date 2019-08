Familia acusa a elementos de células mixtas por abuso

Chihuahua.- Una familia de paisanos acusó a elementos de una una célula mixta de abuso, luego de que detuvieron al hijo menor conduciendo una camioneta con placas de Nuevo México, sin licencia y sin permiso del vehículo para circular en el país.

La confrontación entre la familia y los agentes ocurrió alrededor de las once de la mañana en las calles Mineral Pinos Altos y Paseos, donde al principio, dijeron los detenidos, se le acusaba de soborno y después de ser “coyote”, por lo que pidieron que se esclarezcan los hechos.

Samuel, uno de los afectados y menor de edad, comentó que su familia lo mandó a comprar menudo para desayunar y después partir a su casa en Nuevo México, Estados Unidos, cuando elementos de una célula mixta lo abordaron junto con su abuelo Francisco, quien lo acompañaba.

Los oficiales detuvieron al menor y le pidieron sus documentos, al no traerlos consigo, le dijeron que lo iban a infraccionar. Samuel le habló a sus padres quienes le llevaron la licencia de conducir. Al llegar los padres del menor, los agentes le cuestionaron el por qué su hijo no contaba con los documentos y les pidieron el permiso del vehículo. Los padres mostraron los permisos, pero, según los oficiales, al ser menor de edad y no ser el propietario del vehículo le impusieron una multa por la falta de documentación.

Posteriormente tuvieron un altercado en el que los agentes acusaron al padre del menor de cohecho, lo sometieron y lo subieron a una de las patrullas. Al menor y al abuelo los dejaron salir esa misma noche, pero a Pedro lo trasladaron a FGE Zona Centro.

Familiares del detenido dijeron que les preocupa la situación, ya que tienen que regresar a su vida diaria, y piden a la autoridad aclarar todo lo sucedido.