Familia pide a Issste recuperar gastos por más de $40 mil

Chihuahua.- Rosalina Gaytán Hernández de 51 años perdió su pie izquierdo en 2019 derivado de la diabetes, por lo que en ese año estuvo sometida a cirugías, medicamentos y procedimientos con costos de aproximadamente 41 mil pesos que tuvo que absorber, ya que su seguro: el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (Issste) no pudo cubrir por falta de insumos.

“Nosotros tuvimos que absorber todos los gastos porque el Issste no tenía los insumos, entonces tuvimos que buscar donde comprarlos y ya después me dijeron que podía solicitar la devolución de lo que yo gasté, casi 42 mil pesos, por lo que hice la solicitud con facturas, sin embargo, en la delegación es hora de que no me responden”, indicó.

Rosalina, pensionada de la Secretaria de Hacienda, comenta que la situación cada año se torna más complicada, pues esa inversión de dinero no la puede recabar, pues se encuentra incapacitada para trabajar por lo que pide se atienda su queja para poder recuperar el dinero invertido hace más de dos años.

“Hace alrededor de un mes, es la última vez que fui y me dijeron que ya estaba sesionada mi solicitud, que ya se había corroborado la fecha de amputación, me dieron a entender que si está aprobada mi solicitud, pero que no me han podido notificar la resolución, mucho mejor expedirme el cheque con el dinero, porque la gente y los funcionarios no han podido firmar y no han recabado las firmas suficientes”.

La pensión de Rosalina es de tres mil pesos al mes y continúa con medicación por sus complicaciones de circulación y salud, por lo que el único apoyo con el que cuenta es su hermana y familiares, así como de excompañeros que realizaron actividades para poder cubrir los gastos en el 2020.