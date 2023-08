Fantasma de la viejita socarrona

Era una vieja fea, arrugada, muy blanca, que te volteaba a ver con una mirada socarrona, como sintiéndose superior a ti, porque ella tenía el poder de aparecérsete y espantarte, y tú estabas a su merced. Te sonreía burlona y levantaba su mano derecha sujetando su inseparable taza de café humeante, y con ese gesto te ofrecía un trago, para desaparecer en seguida.

Imagínate lo que sentía Alejandra, la secretaria, cuando se quedaba sola en las tardes, en esa casota grande, fría, húmeda y sombría. “Quédese, Pedrito”, me decía, “acompáñeme un rato, no sea malo, mire cómo me quedo temblando”, y yo me hubiera quedado encantado, pero me tenía que ir, no fuera a pensar mal mi señora. Y aparte, las tentaciones...

En la esquina de las calles 13a y Jiménez, hay una casona vieja, en la que todavía hace como ocho años estaban la Casa Abrigo y las oficinas de El Aliviane, donde se daba apoyo en terapias y deportes a niños y jóvenes con capacidades diferentes.

A la entrada había un pasillo, y a los lados algunos cuartos que se usaron como oficinas, pero hacia el fondo estaba el patio, con una escalinata que daba a los cuartos del piso de arriba. Ahí arriba vivían los niños.

“La viejita del café”, como la llamaban todos con un escalofrío, salía de un rincón del patio donde estaba antes un árbol viejo, añoso y con grandes nudos y ramas retorcidas que luego mandaron quitar porque estaba siempre lleno de bichos.

Alejandra la secretaria tenía miedo hasta de voltear hacia el patio. Tenía pánico Alejandra, sobre todo al final de la tarde, estaba siempre agachada... yo le decía, en broma: “Alejandra, ahí está la viejita, y dice que si quiere usted una taza de café”. A la muchacha, estas bromitas no le caían nada bien, por cierto.

De la tal viejita, dicen que fue la dueña original de la casa, y aseguran que el que cobraba la renta hace ocho años, es hijo de ella.

Yo trabajé ahí en el 2002, cuando era El Aliviane, porque hoy en día la casona está desocupada. Por cierto, dándomelas de muy valiente, una vez me quedé a dormir ahí, para comprobar si se aparecía la viejita de blanco, pero aunque no la vi, sí me metí un susto tremendo, que no me quedaron ganas de repetir la experiencia.

Me di cuenta, esa noche, que pasaron varios gatos por el patio, y que, al subir la escalinata en busca de ratones, se esponjaban y se les erizaban los pelos del lomo. Era como si ellos vieran a la viejita.

Además, me tocó escuchar ruidos que salían del baño de abajo de las escaleras. Eran ruidos como si arrastraran cadenas, y otros de golpes, de pasos, así como una serie de murmullos que me inquietaron. Pero lo que más me dio miedo fue cuando se esponjaron los gatos, porque yo estaba acostado en una camita en un cuarto que da a la calle Once. Por la ventana quebrada, uno de esos gatos, asustado, entró a refugiarse en el cuarto y me cayó encima y me rasguñó, y yo nomás me quedé quieto, mientras el gato saltaba y se alejaba a todo correr.