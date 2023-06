Fantasma en la frontera

Clarito lo divisé, conforme al relato del chofer: delgadito, chaparro, tambaleante el soldado, con el casco partido de una estocada o un machetazo, la sangre manándole en abundancia por el rostro de niño imberbe obligado a madurar a fuerza de la severa disciplina del cuartel.

Por supuesto que lo vi: desorientado, gritaba llamados de auxilio, inaudibles para mí desde mi posición adentro del autobús y encerrado entre los cristales panorámicos que me aislaban del paisaje.

Sí lo miré: llevaba su mochilita al hombro, despanzurrado zurrón, abierto al haber tratado algún enemigo de matarlo por la espalda.

La leyenda del soldadito perdido y triste que se aparece en la carretera, me la contó el chofer del Ómnibus aquella noche en el tramo de Janos, Chihuahua, a Agua Prieta, Sonora.

¡Mejor no me la hubiera contado! En cuanto terminó su relato el conductor, quien iba de lo más campante bebiendo café y escuchando una colección de tangos y boleros, yo me quedé sin conversación, pero también, al parecer, me quedé sin juicio.

La conversación se dio en el tramo aquel del llamado Puerto de San Luis, que es donde primero nieva en invierno, según es fama. Y es aquí mismo en donde la carretera baja de la sierra hacia el lado de Sonora, con una serie de curvas que se suceden de forma que no parecen acabarse nunca, esas curvas.

De ahí en adelante, ya con la impresión de la historia metida en el ánimo, en cada recodo del camino me pareció ver al soldadito.

O a su sombra.

¡Y lo vi, lo vi en más de una ocasión, sin duda, porque el miedo es canijo y se adueña de los nervios!

El chofer me había dicho que, precisamente al pie de esta sierra, del lado de la vertiente de Sonora, una mañana apareció un soldado herido en un campamento de los constructores de caminos que daban mantenimiento a la carretera. Lo vieron llegar tambaleante y sangrando a chorros, con una voz que apenas podía gritar, y dicen que gritaba como llorando, en tono de tristeza profunda: “¡Son muchos! ¡Nos van a matar! ¡Rogelio, cuidado! ¡Ya te fregaron, hermano, y yo no hice nada, pudiendo salvarte, hermano! ¡Ojalá que me lleve la muerte, no merezco vivir!”.

Los trabajadores camineros lo recogieron cuando todavía hablaba, y entendieron por su verbo balbuceante y fatalista, que se estaba dejando morir. Agonizaba en brazos de aquellos hombres que nada pudieron hacer más que aplicarle los escasos remedios de antisépticos y de analgésicos con que contaban en su magro botiquín.

“Se les murió, y todos se pusieron bien tristes cuando se dieron cuenta de que al soldadito y a su compañero los han de haber atacado los narcotraficantes que operan en la zona”, así dijo el chofer. Y ahora, el alma errante del soldadito triste recorre estos caminos en busca de su corazón perdido, descaminado él entre los senderos de la locura, condenado a andar por el extravío de su razón y por sus eternos remordimientos.

Y al soldadito de la carretera, lo ven las gentes en estos parajes, como un fantasma errante.

¡Nunca me lo hubiera contado el chofer, nunca hubiera conocido yo la leyenda del soldadito triste! Yo era feliz, pero ahora sin duda cargo con parte de la culpa del soldado, y con sus dolores que son también los dolores del mundo, de esta errante humanidad que parece nunca conseguir su redención.