Fatal destino para una víctima

Dicen en el barrio del Santo Niño, donde se fue a vivir, que el vengador no tuvo ya ningún descanso. Su casa, que fue de las primeras en esa zona, y que formaban una fila en la margen norte del río Chuvíscar, hoy está en ruinas, deshabitada desde mediados del siglo Veinte porque todas las familias que han ido a parar ahí, han sido acosadas por las misteriosas presencias, y han vivido sin excepción un verdadero infierno.

Cuentan que, siendo muy niño, un acontecimiento luctuoso y terrible amargó la infancia de aquel hombre. Fue una noche lluviosa cuando dos desconocidos condujeron a su padre hacia su casa, aparentando llevarlo por motivos generosos, ya que al señor le había afectado el exceso en la bebida. Lo traían en brazos entre tres hombres y, tomando el viejo aldabón, llamaron a la pesada puerta del frente.

La esposa abrió la puerta y los individuos que llevaban a don Gabriel Hinojos, lo condujeron hacia su lecho. Mientras la señora se devolvió a entornar los postigos de la ventana, uno de aquellos individuos, terminó con la vida de Gabriel, con mano armada de filoso puñal. Los asesinos huyeron y de ellos no se volvió a saber más, con lo que todo aquello se sumió el misterio más absoluto.

En adelante, quedó doña Remedios sola con sus hijos pequeños en una dolorosa situación económica, y cargaba además con el peso de aquella desgracia horrible de la que fue testigo.

Al niño mayor, Fermín, se le quedó grabado en la memoria, y la tenía siempre ante sus ojos como un cuadro pintado con realismo, aquel suceso que lo convirtió en huérfano. Conforme crecía, la venganza agitaba las entrañas del joven, quien se envenenaba día a día.

Corrieron las aguas crecidas muchas más temporadas de lluvia, y una noche, estando en una cantina Fermín Hinojos, como lo hacía por método de búsqueda, se encontró frente a frente con un perdonavidas, un matón de aspecto sombrío. Sucedió que el tipo aquel tuvo el mal tino de fanfarronear delante de la persona equivocada. Ante el auditorio que eran las gentes habituales de la cantina, el tipo exageraba la hazaña; y de pronto se interrumpió para fijarse en Fermín, y con una desafiante sonrisa, se encaró con él, y le espetó: “Yo maté a su padre, ya no busques más, a mí me pagaron para que lo matara, y no tuve ninguna dificultad para enterrarle mi cuchillo, y ni las manos metió”.

¡Nunca hubiera fanfarroneado! Porque momentos después, sobre el pavimento de la taberna, un hombre se desangraba, agonizante en espasmos de dolor porque un espadín había atravesado su pecho y vientre.

Dicen que Fermín no se ocultó, y que se presentó ante las autoridades sin negar ninguna responsabilidad. Se le siguió causa en un juicio que fue muy sonado en la ciudad, y terminó siendo absuelto al haber considerado los jueces que la venganza se justificó por el dolor que recibió de niño. Pero también corrió la versión de que el joven agraviado persiguió también a los otros dos individuos que asesinaron a su padre, y que él mismo enterró en sus pechos el mismo espadín mortal, aunque de estos nuevos crímenes nadie lo culpó.