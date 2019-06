Fátima: desde hace dos años su desaparición es un misterio

Chihuahua.- Desde hace dos años, Nidia Ivonne Muñoz Gavaldón, vive cada día la angustia del no saber del paradero de su hija, Fátima Ivonne Juárez Muñoz, desparecida el 17 de junio del 2017 en esta ciudad.

A lo largo de los 730 días de ausencia, la búsqueda de la madre y la esperanza de encontrarla con vida no ha cesado. Esta tarde, Nidia encabezará una un acto al pie de la Cruz de Clavos, localizada frente a Palacio de Gobierno, para exigir a las autoridades actuación y respuestas al misterio de la desaparición de la jovencita de entonces 17 años.

Fátima desapareció en la colonia Los Potreros, al Norte de la Ciudad, después de asistir a una fiesta-

“Unos testigos dicen que se fue por su propio pie y otros dicen que la agarraron de los hombros y la sacaron. Yo no creo que mi hija se haya ido por propia voluntad, pero no quiero saber quién se la llevó, yo sólo quiero a mi hija, no quiero que se convierta en un número más.”, declaró la desesperada madre hace varios meses a la prensa.

En dos años, ni una comunicación, ni un mensaje. Pareciera que a Fátima la tierra se la hubiera tragado.

“Es muy frustrante no saber de alguien que salió de ti”, dijo la Nidia, quien en los primeros meses incluso perdió el empleo, pues fue despedida de la maquiladora en la que laboraba debido a sus constantes inasistencias provocadas por buscar a su hija.

Han sido ya dos cumpleaños que la joven no ha pasado en casa. En uno de ellos su madre le escribió: “Te amo mi pedacito de cielo, hoy no estás presente pero siempre estarás en mi corazón aunque eso no basta, te necesitamos todos los que te amamos mi vida que Dios dónde quiera que estás te cuide y te proteja. Feliz cumpleaños mi amor, siempre te recuerdo como la hija, hermana maravillosa que eres, te amo”.

Fátima, era una jovencita llena de sueños. En los días posteriores a su desaparición, una de sus maestras – Claudia Arias – le escribió el siguiente mensaje: “Siempre te dije que los sueños se hacen realidad, una vez me dijiste que querías una casa muy grande que está por el santuario. Todos los días paso por allí para ir a mi trabajo y segura estoy de que algún día te veré saliendo de esa casa, como te lo dije ese día te lo repito hoy si en verdad la quieres un día será tuya. No me falles Fátima deseo verte pronto y saber que aun luchas por tus sueños. Un abrazo y muchas bendiciones donde quiera que estés”.

En los últimos diez años, las autoridades de la Fiscalía mantienen un registro de más de 80 mujeres con estatus de desaparición vigente en la ciudad de Chihuahua, Fátima es una de ellas.

Justicia para Nuestras Hijas ha dado seguimiento al caso, pero sin hallar respuestas. Hoy, en el segundo aniversario de la desaparición, la asociación volvió a enviar un mensaje a la comunidad, solicitando el apoyo para aportar cualquier dato que permita encontrarla.