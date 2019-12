Favorece ley de adopción a familias establecidas

Chihuahua.- La Presidente de la Comisión de Juventud y Niñez Marisela Terrazas, dio a conocer las modificaciones a la Ley de Adopción del Estado de Chihuahua, donde deberán presentar documentación en la que el menor no tenga patria potestad y favorezca a tener familia.

Dijo que dentro de los padrones para la adopción, se tendrá un mejoramiento en los trámites, con la intención de que todos los menores puedan tener una familia y evitar lo que antes se llamaba traspaso de un menor para algún particular.

Para ello, deberán proporcionar la información y documentación fidedigna para llevar acabo el trámite, pero hay que resaltar, que quienes oculten la información a la Procuraduría para la integración del expediente de adopción, se les cancelará su solicitud y no se les permitirá ninguna otra. Todo esto con la intención de cuidar y proteger la integridad de los menores.

Los adoptantes tendrán que pasar por todo el proceso que conlleva la adopción para así poder obtener el certificado de idoneidad.

Con esta nueva reforma, expresó la Legisladora del PAN- Pueden ser adoptados niñas, niños y adolescentes que:

• No tengan quien ejerza sobre ellas o ellos la patria potestad.

• Sean expósitos o abandonados.

• Estando bajo patria potestad o tutela, quien la ejerce manifieste por escrito su consentimiento ante el DIF Estatal, la Procuraduría o la autoridad judicial competente.

• En todo caso se deberá contar con el informe de adoptabilidad.

Una vez levantada el acta, la Procuraduría en coordinación con las dependencias e instituciones contarán con un término de cuarenta y cinco días naturales para realizar las acciones conducentes que permitan a la niña, niño o adolescente, para que tenga su propia familia. El objetivo principal de esta ley es la restitución de derechos de las niñas, niños y adolescentes a tener una familia.