Felícita Bonilla papás

Chihuahua.- El alcalde electo, Marco Bonilla, envió una felicitación a los padres por motivo de su día y destacó que para el ha sido la mejor experiencia en su vida.

“El regalo más grande que me ha dado la vida es poder ser padre. Me considero afortunado por la misión que Dios me encomendó al formar una familia con Karina y ser el papá de Marco, Pablo y Mateo”, compartió en sus redes sociales.

“De verdad que no tengo palabras para expresar la felicidad que siento al verlos, este día, le deseo a todos los papás que siempre estén llenos de dicha, que abracen con amor a sus hijos y que disfruten el camino de verlos crecer. Feliz Día del padre”añadió