Festejan 'Día del Estudiante' maestros y alumnos del CBTIS 122

La comunidad docente y estudiantil del CBTIS 122 festejaron este “Día del Estudiante” de manera virtual con la elaboración de un video donde participan alumnos, maestros, directivos y padres de familia quienes envían un mensaje de optimismo y esperanza ante los difíciles momentos por la pandemia del Sars-Cov-2.

El texto fue elaborado por el joven alumno Ángel David Ávila Pérez y donde cada participante dice una frase motivacional y de esperaza.

Al conmemorarse hoy el Día del Estudiante y desde temprana hora dicho video es compartido y se viraliza entre la comunidad del plantel.

El mensaje es el siguiente:

“Amigo, tú eres estudiante ¿verdad?

¡Hola, estudiante! ¡Sí, tú! ¡Siéntate un momento! Toma un respiro…

Ser estudiante es difícil, y, mucho más, en tiempos de pandemia.

Todas las horas de trabajo y esfuerzo, todas las tareas enviadas, todos los documentos leídos y elaborados.

Definitivamente, no ha sido tarea sencilla; con altas y bajas, con risas y llantos, con felicidad y frustración.

Pero, a pesar de todo, aquí sigues, intentándolo, dando lo mejor de ti en cada momento, luchando por tus metas y sueños.

Y, aunque este año de nueva cuenta sea diferente, aunque no tengamos día de campo, aunque algunos no conozcamos el CBTis todavía, mientras otros, tal vez no lo volvamos a ver tan seguido,

¡Gracias por ser el estudiante que eres!

Dejando de lado todos los adjetivos buenos o malos que te puedan decir.

Eres estudiante, pase lo que pase y, has hecho un excelente trabajo.

¡Feliz día del estudiante 2021!”.